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Ist das der langsamste Elfmeter aller Zeiten?

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Fußballspieler beim Ausführen eines sehr langsamen Elfmeters, mehrere Spieler stehen bereit.
© SRF Sport
Dieser Schleich-Elfmeter ging voll nach hinten los.
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Was für eine Slapstick-Szene beim Caribbean Cup! Im Duell zwischen Club Sando und Mt. Pleasant geht zuerst einmal in der 36. Minute Jubel auf: Elfmeter für Club Sando!

Trayvone Reid schnappt sich selbstbewusst den Ball, legt ihn auf den Punkt – und dann schläft das gesamte Stadion ein.

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Ganze 19 Sekunden quält er die Zuschauer und den gegnerischen Keeper mit seinem extremen Schleich-Anlauf! Peinlich: Als Reid nach einer gefühlten Ewigkeit endlich abzieht, pariert der Schlussmann den Ball ohne Probleme. Denn der Keeper roch den Braten und blieb einfach felsenfest im Tor stehen.

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