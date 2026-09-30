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Mit Böllern

Jugendliche griffen Obdachlose (56) an

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Die 56-jährige wurde bei der Attacke im Schlaf verletzt
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Zu einer bösartigen Attacke auf eine wehrlose Person ist es gestern Abend in Bremen gekommen. Laut Behörden wurde eine 56-jährige Frau, die obdachlos ist, im Schlaf angegriffen.

Die Täter waren drei Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Sie näherten sich der Frau und legten mehrere Feuerwerksböller auf die Obdachlose, dann zündeten sie diese an. Die Frau wachte mit der Explosion erschreckt auf und erlitt Verbrennungsverletzungen. Die Jugendlichen flüchteten dem Vernehmen nach mit einem Linienbus.

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Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Die drei Jugendlichen sollen etwa zwölf bis 14 Jahre alt und zwischen 160 und 170 Zentimeter groß sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht jetzt Zeugen.

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