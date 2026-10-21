Kane jagt Ronaldo! Bayern-Knipser greift nach Mega-Rekord

Harry Kane hat wieder zugeschlagen! Beim 2:2 des FC Bayern gegen Arsenal traf der englische Torjäger vom Elfmeterpunkt und schrieb damit einmal mehr Geschichte. Mit seinem 58. Champions-League-Tor für die Münchner überholte er bereits Thomas Müller und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze des deutschen Rekordmeisters. Doch Kane hat längst das nächste große Ziel im Visier: Cristiano Ronaldo!

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Gegen seinen Londoner Lieblingsgegner lieferte Kane erneut ab. In 22 Duellen mit Arsenal erzielte der 33-Jährige nun 15 Tore und bereitete zwei weitere vor. Nur gegen Everton (16 Treffer) und Leicester City (20) war der Ex-Tottenham-Star in seiner Karriere noch erfolgreicher. Dass die Bayern trotz Kanes Treffer nicht über ein 2:2 hinauskamen, dürfte den Torjäger dennoch ärgern.

Denn auch international ist Kane auf Rekordjagd. Vor dem Arsenal-Duell hatte er in neun Champions-League-Spielen hintereinander getroffen und damit mit Robert Lewandowski und Ruud van Nistelrooy gleichgezogen. Seine Serie begann mit einem Doppelpack gegen Union Saint-Gilloise und setzte sich unter anderem gegen PSV Eindhoven, Atalanta, Real Madrid und Paris Saint-Germain fort.

Neun Spiele, neunmal getroffen –jetzt fehlt nur noch Ronaldo

Jetzt wartet die Bestmarke von Cristiano Ronaldo! Der Portugiese traf zwischen 2017 und 2018 in elf Königsklassen-Partien in Folge. Mit 140 Toren in 183 Einsätzen hält er außerdem den ewigen Torrekord des Bewerbs. Pikant: Ronaldos damalige Treffer-Serie endete ausgerechnet gegen Bayern – Real Madrid setzte sich im Halbfinale trotzdem durch und holte anschließend den Titel.

Kane hat den Müller-Rekord bereits geknackt. Ronaldos Serie einzustellen, bleibt die nächste große Herausforderung. Mit seinem Treffer gegen Arsenal hat der Engländer seine Torjägerqualitäten erneut unter Beweis gestellt – jetzt richtet sich der Blick auf die nächsten Spiele.