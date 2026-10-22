Kardashian-Tochter North (13): Schock um Halspiercing

Mit einem Piercing am Hals und einem auffälligen Make-up sorgt North West auf TikTok für Verwunderung: Die Tochter von Kim Kardashian teilte Videos ihrer extremen Verwandlung.

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North (13), die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West teilte am Montag ein neues Video auf TikTok, in dem sie sich von Kopf bis Fuß komplett verändert präsentierte.

Zu den Klängen des Liedes "The Reason" von Hoobastank bewegte sie die Lippen zur Musik und führte ihre optische Wandlung vor. Bereits wenige Stunden zuvor hatte die 13-Jährige einen ähnlichen Clip mit einer rosafarbenen Schlafmaske veröffentlicht, in dem der neue Schmuck am Hals zu sehen war.

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Drastischer Look im Video

Die Verwandlung umfasste dabei zahlreiche auffällige Styling-Elemente, die den dramatischen Stil prägten:

Auffällige Farbgestaltung: Eine lange, leuchtend blaue Perücke traf auf schwarzen Lippenstift und dunkle Augenschminke.

Düstere Details: Ergänzt wurde das Erscheinungsbild durch extrem lange künstliche schwarze Nägel sowie optisch geschwärzte Zähne.

Unerwarteter Halsschmuck: Den größten Diskussionsstoff lieferte ein sichtbares Piercing in der Mitte ihres Halses.

Verunsicherung in den Kommentaren

Unter den Beiträgen reagierten zahlreiche Nutzer irritiert auf den Anblick. Kommentare wie "Ein Hals-Piercing?!", "Das ist so traurig…" oder "Auf keinen Fall ist sie 13" spiegelten die Verwunderung der Fangemeinde wider. Ihre Mutter Kim war in keinem der beiden Beiträge zu sehen, wenngleich der Account den Hinweis trägt, dass er von einem Erwachsenen verwaltet wird.

Klarstellung über den Körperschmuck

In einem gemeinsamen Livestream Anfang des Monats hatten Mutter und Tochter das Thema Körperschmuck bereits öffentlich thematisiert. Dabei stellte North West gegenüber ihren Followern unmissverständlich klar: "Leute, diese Piercings sind nicht echt." Ergänzend fügte sie zu ihren wechselnden Erscheinungsbildern hinzu: "Ich wechsle sie so oft, dass ihr denkt, sie seien echt."