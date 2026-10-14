Nach Tätlichkeit
Kein Clasico! Vini Jr. kassiert Hammer-Strafe
Der Brasilianer verpasst dadurch auch den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober.
Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte.
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Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.
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