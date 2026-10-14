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Nach Tätlichkeit

Kein Clasico! Vini Jr. kassiert Hammer-Strafe

SR
von
Schiedsrichter zeigt einem Real-Madrid-Spieler die Rote Karte, Spieler reagieren überrascht.
© Getty Images
Real Madrids Vinicius Junior ist in der spanischen Liga für vier Spiele gesperrt worden.
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Der Brasilianer verpasst dadurch auch den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober.

Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte.

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Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.

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