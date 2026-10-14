Kein Clasico! Vini Jr. kassiert Hammer-Strafe

Real Madrids Vinicius Junior ist in der spanischen Liga für vier Spiele gesperrt worden.

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Der Brasilianer verpasst dadurch auch den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober.

Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte.

Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.