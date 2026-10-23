Kitzbühel: Neue Verordnung besiegelt Ende von legendärer Bahn

Wegen einer neuen Verordnung muss legendäre Gipfelbahn 20 Jahre früher weichen.

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Für viele Urlauber gehört sie zum Kitzbüheler Horn wie das beeindruckende Alpenpanorama: die historische Horn-Gipfelbahn. Doch nach mehr als 70 Jahren steht die traditionsreiche Pendelbahn vor dem Aus. Bereits 2027 soll der Neubau beginnen, obwohl die Konzession der bestehenden Anlage noch bis 2045 laufen würde.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, macht eine neue Generalrevisionsverordnung eine wirtschaftlich sinnvolle Sanierung offenbar unmöglich. Deshalb setzt die Bergbahn AG Kitzbühel auf einen Neubau. "Es wäre nicht mehr sinnvoll, die Anlage zu sanieren, daher planen wir nun einen Neubau", erklärt Vorstandsvorsitzender Anton Bodner.

Neue Bahn

Rund 15 Millionen Euro sind für das Projekt vorgesehen. Die neue Pendelbahn soll auf derselben Strecke verkehren und Platz für bis zu 100 Personen bieten. Dank eines verbesserten Seilsystems soll sie deutlich windstabiler werden: Während die bisherige Bahn bereits bei 35 km/h Windgeschwindigkeit den Betrieb einstellen muss, soll die neue Anlage Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h bewältigen können.

Der Baustart ist für Herbst 2027 geplant, innerhalb eines Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein. Bodner hätte die alte Bahn gerne bis 2045 betrieben. Für den Tourismus bleibt die direkte Verbindung zum Gipfel jedoch wichtig – insbesondere im Sommer.