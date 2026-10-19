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Klanglicht im Park: VIP-Preview im Belvedere

SR
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Vier Menschen posieren vor einer großen leuchtenden Mondinstallation im Park bei Abenddämmerung.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Der Schwarzenberggarten am Schloss Belvedere wurde Montagabend zum Schauplatz einer faszinierenden Kunst-Premiere. Bei der Vorab-Präsentation von "KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT" ließen sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten von den neuen Installationen verzaubern.
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Am 19. Oktober, öffneten sich  die Tore in der Prinz-Eugen-Straße 25 im dritten Wiener Gemeindebezirk für geladene Gäste und Medienvertreter. Wenige Tage vor der feierlichen Eröffnung für das breite Publikum bot die Veranstaltung einen ersten Einblick in das ambitionierte Projekt. Wo sonst das beliebte Theater im Park das Kulturpublikum anzieht, verwandelt sich das traditionsreiche Areal nun in eine weitläufige Freiluftbühne für zeitgenössische Licht- und Klangkunst.

Mit Einbruch der Dunkelheit entfaltete das barocke Gartenensemble eine völlig neue Wirkung. Die Besucher erlebten einen atmosphärischen Rundgang, der sich über insgesamt vier Terrassen des historischen Gartens erstreckt. Entlang der Wege fügen sich internationale und renommierte österreichische Kunstwerke nahtlos in die altehrwürdige Parklandschaft ein. Bildende Kunst, raumgreifende Projektionen und akustische Kompositionen verschmelzen dabei zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das die Natur selbst zum zentralen Gestaltungselement erhebt.

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Prominenter Zuspruch für neue Kulturinitiative

Die feierliche Vorbesichtigung stieß in der heimischen Kulturszene auf enormes Interesse. Zahlreiche bekannte Gesichter aus Theater, Film und Unterhaltung folgten der Einladung in den Schwarzenberggarten, um das Zusammenspiel von Licht und Klang persönlich zu erkunden. Auf Einladung von Michael Niavarani zeigten sich Schauspielerin Hilde Dalik, Ursula Strauss sowie Bestsellerautor Thomas Brezina von der visuellen und klanglichen Gestaltung tief beeindruckt. Gemeinsam mit vielen weiteren Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Medien wandelten sie über die weitläufigen Terrassen und tauschten ihre ersten Eindrücke aus.

Das Projekt versteht sich als Einladung zum Entschleunigen: Mitten im Herzen der Bundeshauptstadt und dennoch fernab des urbanen Trubels schufen die Kuratoren eine stimmungsvolle Oase der Ruhe. Das Wechselspiel aus sanften Klangwolken, dynamischen Lichteffekten und der herbstlichen Kulisse des Schlosses Belvedere begeisterte das Premierenpublikum von der ersten Minute an.

Drei Frauen posieren lächelnd im herbstlichen Park bei der Veranstaltung Klanglicht.
Caroline Athanasiadis, Hilde Dalik und Nadja Maleh. © Andreas Tischler / Vienna Press

Öffentlicher Startschuss in wenigen Tagen

Nach dem gelungenen Auftakt vor Fachpublikum und Prominenz laufen nun die letzten Vorbereitungen für den regulären Publikumsbetrieb auf Hochtouren. Ab 23. Oktober wird das Gesamtkunstwerk für alle Interessierten zugänglich sein. Die Veranstalter blicken der Eröffnung nach der durchwegs positiven Resonanz des Abends mit großer Zuversicht entgegen, da das Format ein breites Publikum aus Kunstliebhabern und Spaziergängern ansprechen dürfte.

Lichtinstallation mit geometrischen Mustern spiegelt sich nachts in einem Teich im Park wider.
Klanglicht im Park begeisterte die Promis © Andreas Tischler / Vienna Press

Mit "KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT" gewinnt die Wiener Kulturszene in den Herbstwochen eine hochkarätige Freiluft-Attraktion hinzu, die Tradition und zeitgenössische Installationskunst auf eindrucksvolle Art verbindet.

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