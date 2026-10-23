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Tabaksteuer

Klingbeil-Panne: Für Prüfung nur 22,5 Stunden Zeit

Lars Klingbeil (SPD)
© Getty Images
Die folgenschwere Gesetzespanne von Deutschlands Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit der Tabaksteuer-Erhöhung – jetzt flog dazu auf: Für die Prüfung hatten Fachverbände und Bundesrat lediglich 22,5 Stunden Zeit.
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Die Ausarbeitung war im April nicht dem zuständigen Tabaksteuerreferat übertragen worden, sondern der Grundsatzabteilung des Ministeriums. Hintergrund sollen politische Überlegungen gewesen sein, eine Entlastung bei den Spritpreisen durch höhere Tabaksteuern gegenzufinanzieren.

Durch die ungewöhnliche Aufgabenverteilung und den enormen Zeitdruck blieben offenbar entscheidende Kontrollschritte aus. Auch Klingbeils parlamentarischer Staatssekretär Michael Schrodi soll in den Ablauf eingebunden gewesen sein. Der falsche Termin für das Inkrafttreten wurde schließlich weder im Ministerium noch während der parlamentarischen Beratungen korrigiert.

Klingbeil versprach am Donnerstag in Berlin eine rasche Aufklärung. "Deswegen sind wir jetzt auch dabei, diesen Fehler zu beheben", erklärte der Finanzminister.

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