oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nach 4:1-Real-Sieg

»Körperverletzung«: Schwere Vorwürfe gegen Arda Güler

SR
von
Ellenbogen-Eklat um Arda Güler! Sevillas Peque Fernández geht im Zweikampf mit dem Real-Star zu Boden.
© Getty Images
4:1 für Real Madrid – doch nach dem Schlusspfiff redet ganz Sevilla über einen Ellbogencheck von Arda Güler! Der Türke kommt ungestraft davon, trifft kurz darauf selbst und bringt die Gäste auf die Palme. Trainer Jose Mourinho hat für die heftige Kritik wenig Verständnis.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim FC Sevilla kochten am Sonntah nach der 1:4-Pleite gegen Real Madrid die Emotionen hoch. Hintergrund: In der 23. Minute lieferte Arda Güler den Aufreger des Spiels: Im Laufduell mit Peque Fernandez schlug der Real-Star den Ellenbogen nach hinten. Sevillas Angreifer ging zu Boden, hielt sich das Gesicht und musste kurz behandelt werden. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen, Güler sah keine Karte. Für Sevilla ein Skandal! Nur sieben Minuten später traf der Türke mit einem Traumtor zum 1:0 – der Ärger bei den Gästen war damit perfekt.

Trainer Luis Garcia Plaza ließ nach dem Spiel kein gutes Haar an der Entscheidung. Für ihn war Gülers Aktion eine "ganz klare Rote Karte". Mit einem Mann mehr hätte Sevilla eine echte Chance auf einen anderen Spielverlauf gehabt, meinte der Coach. Auch vor dem zweiten Real-Tor durch Kylian Mbappe reklamierten die Andalusier ein Foul von Ibrahima Konate an Robbie Ure. Eine Wiederholung war im TV allerdings nicht zu sehen.

Auch interessant

Brutale Plünderer räumen Luxus-Stores leer

Wo ist Carolin? Vater sucht in Tiroler Bergen nach Tochter

Alaba: Beschwerden bereiten Sorgen vor ÖFB-Comeback

Der Klub machte seinem Frust auf der Homepage Luft: "4-1: Ellenbogen und das war's." Außenverteidiger Juan Iglesias ging noch weiter. Der Einsatz gegen Peque habe für ihn "wie eine Körperverletzung" ausgesehen. Kapitän Kike Salas kritisierte zudem, dass der VAR nicht eingegriffen habe.

Mourinho genervt: »Besessenheit«

Plaza legte noch einmal nach und teilte auch gegen die spanischen Topklubs aus. "Diejenigen, die sich am meisten beschweren, haben am wenigsten Grund dazu", schoss der Sevilla-Coach in Richtung Real Madrid, Barcelona und Atletico. Ein Seitenhieb im ohnehin hitzigen Dauerstreit zwischen Real und LaLiga-Boss Javier Tebas.

Auf der Gegenseite konnte Jose Mourinho die Aufregung kaum nachvollziehen. Der Real-Trainer reagierte zunehmend genervt auf die Diskussion um Gülers Ellenbogencheck und sprach von einer "Besessenheit" mit dem Thema. "Niemand konnte mir zeigen, was angeblich passiert sein soll. Ich habe kein einziges Bild gesehen", erklärte der Portugiese. Er habe sogar seine Analysten und das Fernsehen um Aufnahmen gebeten – doch auch dort sei nichts zu finden gewesen, das die Vorwürfe aus seiner Sicht bestätige.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sturm-Sensation Diakité besser als Højlund & Biereth

Europas Leitbörsen im Mittagshandel fester

"Vielleicht schaffe ich es nicht": Tottis Anruf in Todesangst

David Rockefeller stirbt mit 101 Jahren

Nach Krösche-Aus: Überraschender Besuch bei Adi Hütter

Kein Herbst-Aus? Helms nächste letzte Chance

Oberösterreich weiter auf Zukunftskurs

Heute wird Bettelgesetz beschlossen

Entführtem Israeli Shalit geht es gut

»Körperverletzung«: Schwere Vorwürfe gegen Arda Güler