TENNIS-COUP
Kraus wirft Grand-Slam-Siegerin raus – jetzt wartet Osaka-Hauptfeld
Mega-Coup von Sinja Kraus in Osaka: Die Wienerin wirft die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus dem Turnier und steht nach einem 7:6 (7:4), 6:4 in der entscheidenden Qualifikationsrunde im Hauptbewerb des WTA-250-Turniers. Dort wartet am Montag mit Caty McNally bereits die nächste US-Amerikanerin.
Auch interessant
Kraus bezwingt frühere Nummer vier der Welt
Mit Kenin setzt sich Kraus gegen eine Spielerin durch, die 2020 bei den Australian Open ihren größten Karriereerfolg feierte und einst auf Platz vier der Weltrangliste stand.
Der erste Satz entwickelt sich zu einer engen Angelegenheit. Kraus behält im Tiebreak mit 7:4 die Oberhand und entscheidet anschließend auch den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich.
Damit übersteht die Wienerin beide Qualifikationsrunden und trifft zum Auftakt des Hauptbewerbs auf Caty McNally aus den USA.
Tagger erwischt mit Samsonowa ein schweres Los
Auch Lilli Tagger schlägt beim Hartplatzturnier in Japan auf. Die Osttirolerin bekommt es allerdings gleich in der ersten Runde mit einer gesetzten Gegnerin zu tun.
Die Russin Ljudmila Samsonowa ist in Osaka an Nummer fünf gesetzt und stellt für Tagger eine hohe Auftakthürde dar.
Beide Österreicherinnen stehen am Montag auf dem Spielplan. Während Kraus nach ihrem Erfolg gegen Kenin mit Selbstvertrauen in den Hauptbewerb geht, wartet auf Tagger zum Auftakt eine etablierte Spielerin der WTA-Tour.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden
Empfohlen für Sie
Sie waren eine Weile nicht aktiv
Dieses Fenster zeigt Ihnen nach einer längeren Pause weitere Inhalte. Sie können es jederzeit schließen und weiterlesen.