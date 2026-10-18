Kraus wirft Grand-Slam-Siegerin raus – jetzt wartet Osaka-Hauptfeld

Sinja Kraus überrascht in Japan mit einem Sieg gegen Sofia Kenin. Auch ÖTV-Talent Lilli Tagger startet in Osaka, erwischt aber ein schweres Los.

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Mega-Coup von Sinja Kraus in Osaka: Die Wienerin wirft die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus dem Turnier und steht nach einem 7:6 (7:4), 6:4 in der entscheidenden Qualifikationsrunde im Hauptbewerb des WTA-250-Turniers. Dort wartet am Montag mit Caty McNally bereits die nächste US-Amerikanerin.

Kraus bezwingt frühere Nummer vier der Welt

Mit Kenin setzt sich Kraus gegen eine Spielerin durch, die 2020 bei den Australian Open ihren größten Karriereerfolg feierte und einst auf Platz vier der Weltrangliste stand.

Der erste Satz entwickelt sich zu einer engen Angelegenheit. Kraus behält im Tiebreak mit 7:4 die Oberhand und entscheidet anschließend auch den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich.

Damit übersteht die Wienerin beide Qualifikationsrunden und trifft zum Auftakt des Hauptbewerbs auf Caty McNally aus den USA.

Lilli Tagger: Die Osttirolerin trifft zum Auftakt des WTA-Turniers in Osaka auf die als Nummer fünf gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa. © Getty Images

Tagger erwischt mit Samsonowa ein schweres Los

Auch Lilli Tagger schlägt beim Hartplatzturnier in Japan auf. Die Osttirolerin bekommt es allerdings gleich in der ersten Runde mit einer gesetzten Gegnerin zu tun.

Die Russin Ljudmila Samsonowa ist in Osaka an Nummer fünf gesetzt und stellt für Tagger eine hohe Auftakthürde dar.

Beide Österreicherinnen stehen am Montag auf dem Spielplan. Während Kraus nach ihrem Erfolg gegen Kenin mit Selbstvertrauen in den Hauptbewerb geht, wartet auf Tagger zum Auftakt eine etablierte Spielerin der WTA-Tour.