Kurz vor Anpfiff: UEFA zwingt Barça zu kurioser Änderung

Ausgerechnet vor dem Champions-League-Gipfel gegen Paris Saint-Germain sorgt die UEFA beim FC Barcelona für Wirbel! Die Katalanen müssen am Dienstag (ab 21 Uhr/live auf Sky) im Prinzenpark eine ungewöhnliche Änderung hinnehmen.

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Grund: Laut dem spanischen Portal "SPORT" erfüllen am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) weder das traditionelle Blaugrana-Heimtrikot noch das schwarz-lila Kobe-Bryant-Dress oder das blaue Ausweichtrikot die Vorgaben für eine klare Farbtrennung bei der TV-Übertragung. Die UEFA hat deshalb eine besondere Lösung angeordnet. Im offiziellen Werbematerial für das Duell sind Yamal, Pedri und Co. bereits in einem auffälligen Outfit zu sehen. Die ungewöhnliche Wahl erinnert an die Nike-Kollektion "Total 90" aus den frühen 2000er-Jahren.

Doch nicht nur abseits des Rasens ist für Spannung gesorgt. Barça reist mit elf Pflichtspielsiegen in Serie und einer brandheißen Offensive nach Paris. Der Titelverteidiger ist allerdings ebenfalls in Topform: PSG schoss Manchester City zuletzt mit 4:2 ab und träumt vom dritten Champions-League-Triumph in Folge.

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Flick setzt auf volles Risiko

Barcelonas hohe Abwehrlinie sorgt für Spektakel, öffnet aber auch Räume für gegnerische Konter. In den vergangenen sieben Partien blieb Barça nur einmal ohne Gegentor. Trotzdem will Flick an seinem aggressiven Stil festhalten. "Mit einer hohen Abwehrlinie zu spielen, birgt immer ein Risiko", räumte der Deutsche ein. Entscheidend seien das sofortige Gegenpressing und die richtigen Abstände. Gelinge das, biete die Taktik "einen enormen Vorteil".

Seine Devise bleibt offensiv: "Wir haben in den letzten sieben Spielen nur einmal ohne Gegentor gespielt, aber dafür viele Tore geschossen." Gegen PSG könnte das für ein Torfestival sorgen – oder böse enden. Schließlich ist die Rechnung mit den Parisern noch offen: In der vergangenen Saison setzte sich PSG durch Gonçalo Ramos' späten Treffer mit 2:1 durch. Nun will Barça die Revanche.

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