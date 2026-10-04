26. Augabe
Lange Nacht der Museen zog rund 300.000 Besucher an
Die "ORF-Lange Nacht der Museen" fand von Samstag auf Sonntag, 4.10. bereits zum 26. Mal statt. Zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht öffneten erneut rund 670 Museen, Galerien und Kulturorte in ganz Österreich sowie in angrenzenden Ländern ihre Häuser für das nächtliche Publikum. Wie der ORF am Sonntag mitteilte, nahmen rund 300.000 Menschen dieses Angebot an.
Auch interessant
Blick auf die Besucherzahlen
Die diesjährige Veranstaltung verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr wieder ein deutliches Plus bei den Gästen. Während im Jahr 2024 rund 308.000 Personen gezählt wurden, lockte das Event im Vorjahr bei Schlechtwetter lediglich 282.672 Menschen an. In diesem Jahr folgten nun wieder rund 300.000 Kulturbegeisterte der Einladung des ORF.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden