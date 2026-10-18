Mann macht Vermögen mit illegalen TV-Sticks

Er verkaufte manipulierte Streaming-Sticks an Hunderte Kunden und kassierte dafür kräftig ab. Jetzt wurde ein 41-Jähriger in Großbritannien verurteilt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aaron Smith aus der englischen Grafschaft Essex verkaufte mehr als 540 Menschen manipulierte Amazon Fire TV Sticks. Damit konnten die Käufer auf illegale Streaming-Angebote zugreifen. Zusätzlich verlangte Smith eine jährliche Gebühr, um den Zugang aufrechtzuerhalten. Insgesamt flossen mehr als 72.000 Pfund – umgerechnet rund 82.000 Euro – auf seine Bankkonten.

Warnung ignoriert

Bereits 2023 hatte Smith ein Schreiben erhalten, in dem er vor den möglichen strafrechtlichen Folgen der Nutzung illegaler Streaming-Dienste gewarnt wurde. Er setzte sein Geschäft dennoch fort.

Im Dezember 2024 wurde er festgenommen. Bei einer Durchsuchung seines Hauses beschlagnahmten Ermittler sein Handy und seinen Laptop. Darauf fanden sie Nachrichten und Unterlagen, die den Verkauf der Geräte, Zahlungswege und Werbematerial dokumentierten. Den Ermittlungen zufolge hatte Smith die Sticks bereits seit Oktober 2020 angeboten.

Zwei Jahre Haft auf Bewährung

Nach einer längeren Untersuchung, an der auch die britische Organisation FACT zum Schutz vor Urheberrechtsverletzungen beteiligt war, bekannte sich Smith vor dem Crown Court in Chelmsford schuldig. Die Vorwürfe lauteten auf Geldwäsche und den Verkauf beziehungsweise die Vermietung von Gegenständen, die Urheberrechte verletzen.

Am 15. Oktober 2026 wurde er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 30 Stunden an Rehabilitationsmaßnahmen und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit absolvieren. In weiteren Verfahren soll geklärt werden, welche Gelder eingezogen werden können.

Auch Nutzer riskieren Konsequenzen

Die Polizei betonte, dass illegales Streaming kein Kavaliersdelikt sei. Auch Menschen, die solche Angebote nutzen, könnten rechtliche Folgen drohen – darunter Geldstrafen, Vorstrafen oder sogar Haft.

Die Behörden wollen weiterhin gegen Anbieter vorgehen, die mit manipulierten Geräten den Zugang zu raubkopierten Inhalten verkaufen und damit Geld verdienen.