Mehrere Verletzte nach Schüssen an US-Universität

Bei Schüssen auf dem Gelände einer Universität im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen verletzt worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine Person befinde sich in kritischem Zustand, vier weitere hätten nicht lebensgefährliche Verletzungen, berichtete der Lokalsender WTVR unter Berufung auf die Polizei. Der Campus der Virginia State University blieb nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt. Scheinbar gab es mehrere Verdächtige.

Die Polizei sei am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) wegen gemeldeter Schüsse zu dem Campus in Ettrick südlich der Hauptstadt Richmond gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender. Die Einsatzkräfte hätten dort fünf Menschen mit Schussverletzungen vor Wohngebäuden der Universität gefunden. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Menschen sollten Tatort meiden

Nach Angaben der Universität waren mehrere Verdächtige an dem Vorfall beteiligt. Nähere Angaben dazu, wie viele Menschen geschossen haben sollen oder was den Schüssen vorausging, gab es zunächst nicht. Auch über mögliche Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Studierende und Beschäftigte wurden aufgefordert, den betroffenen Bereich zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Schüsse fielen unmittelbar vor Beginn des neuen Semesters. Nach dem offiziellen Kalender der Universität soll der Unterricht am Montag beginnen. Erst am Freitag hatte die Hochschule ihre neuen Studierenden bei einer Willkommenszeremonie begrüßt.

Die 1882 gegründete Virginia State University gehört zu den historisch Schwarzen Hochschulen der USA, den sogenannten Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Nach Angaben der Hochschule studieren dort rund 5.000 Menschen.