Melania Trump vermittelt Waffenruhe im Ukraine-Krieg

Melania Trump soll zwischen Moskau und Kiew eine lokale Waffenruhe vermittelt haben. Für die Bevölkerung einer abgeriegelten Stadt könnte das die Chance auf humanitäre Hilfe und Flucht sein.

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Überraschende Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg: Melania Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses eine örtlich begrenzte Waffenruhe für die ukrainische Stadt Oleschky vermittelt. Das Gebiet im Süden der Ukraine steht unter russischer Besatzung. Ab dem 29. Oktober sollen die Kämpfe dort vorübergehend eingestellt werden, damit Zivilisten versorgt und über einen sicheren Korridor evakuiert werden können.

Melania Trump vermittelt zwischen Moskau und Kiew

Laut dem Weißen Haus arbeitete die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern beider Kriegsparteien zusammen, um die Bedingungen der lokalen Feuerpause festzulegen. Die Vereinbarung soll den Weg für humanitäre Hilfe und die Evakuierung der Bevölkerung freimachen.

Laut dem Weißen Haus arbeitete die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern beider Kriegsparteien zusammen, um die Bedingungen der lokalen Feuerpause festzulegen. © EPA

Melania Trump machte auf die schwierige Lage der Menschen vor Ort aufmerksam. Die Bewohner hätten nur eingeschränkten Zugang zu Strom, müssten mit verminten Straßen leben und seien wiederkehrenden Militärangriffen ausgesetzt.

Abgeriegelte Stadt in unmittelbarer Frontnähe

© EPA

Oleschky liegt am Ufer des Dnipro im russisch besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson. Die Stadt ist seit Monaten weitgehend von der Versorgung abgeschnitten. Nach ukrainischen Angaben befinden sich dort rund 2.000 Menschen.

Die Lage ist besonders gefährlich: Nach jahrelangem Beschuss sind die Gebiete rund um die Stadt vermint. Ein Verlassen Oleschkys gilt deshalb in vielen Richtungen als lebensgefährlich. Die von der Ukraine kontrollierte Gebietshauptstadt Cherson liegt nur rund neun Kilometer entfernt – dazwischen verläuft die Front.

Ob die angekündigte Waffenruhe tatsächlich eingehalten wird und wie viele Menschen dadurch in Sicherheit gebracht werden können, ist noch offen. Die Vereinbarung könnte für die eingeschlossene Bevölkerung jedoch eine wichtige Gelegenheit zur Versorgung und Evakuierung bieten.

Entscheidend ist, ob die Feuerpause hält

Die Ankündigung aus Washington ist ein diplomatisches Signal in einem weiterhin erbittert geführten Krieg. Entscheidend wird nun sein, ob beide Seiten die Kampfhandlungen tatsächlich wie angekündigt einstellen und den vereinbarten humanitären Korridor ermöglichen.

Bislang handelt es sich um eine lokal begrenzte Waffenruhe für Oleschky – nicht um einen umfassenden Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine.