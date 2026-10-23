Countdown läuft
US-Wahl: Schon 21,8 Millionen Stimmen abgegeben
Der Countdown zu den US-Kongresswahlen läuft – und schon jetzt haben Millionen Amerikaner ihre Stimme abgegeben. Laut dem Election Lab der University of Florida waren am Freitagvormittag bereits rund 21,8 Millionen Stimmen für die sogenannten Midterm Elections eingegangen.
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Millionen stimmen vorzeitig ab
Von den bisher abgegebenen Stimmen entfielen rund 12,4 Millionen auf die Briefwahl. Knapp 9,4 Millionen Menschen gaben ihre Stimme persönlich vorzeitig ab.
Besonders in den sogenannten Swing States, in denen sich Republikaner und Demokraten ein enges Rennen liefern, fällt die frühe Wahlbeteiligung auf. Laut dem US-Radiosender NPR haben dort deutlich mehr Menschen vorzeitig gewählt als noch bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren.
Entscheidend für Trumps Macht
Am 3. November werden sämtliche 435 Sitze im US-Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Insgesamt sind nach Angaben des Pew Research Center rund 250 Millionen Menschen wahlberechtigt.
Für Präsident Donald Trump und seine Republikaner steht viel auf dem Spiel. Die Midterms gelten als wichtiger Stimmungstest für die zweite Amtszeit des Präsidenten. Viele Umfrageinstitute sehen die Republikaner unter Druck und rechnen mit möglichen Verlusten im Kongress.
Trump setzt sich wiederholt für Einschränkungen bei der Briefwahl ein. Demokratische Wähler nutzen diese traditionell häufiger als Republikaner.
Wie sich die hohe Zahl vorzeitig abgegebener Stimmen auf das Ergebnis auswirkt, ist noch offen. Entscheidend wird sein, wie sich die Beteiligung in den umkämpften Bundesstaaten bis zum Wahltag weiterentwickelt.
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