34-jähriger Ungar
Mit 200 km/h: Raser auf A1 bei Linz Führerschein und Auto abgenommen
Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch das Auto eines Rasers beschlagnahmt, der auf der A1 beim Knoten Haid bei Linz statt erlaubter 100 km/h doppelt so schnell unterwegs war. Die Autobahnstreife hatte bei dem Wagen mit deutschem Kennzeichen Tempo 200 gemessen. Sie stoppte den Pkw und nahm dem 34-jährigen Ungarn aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung Führerschein und Auto ab.
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Der Mann meinte, es eilig zu haben, da ein Freund in Schwierigkeiten stecke, so die Polizei.
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