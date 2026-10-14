Mit 200 km/h: Raser auf A1 bei Linz Führerschein und Auto abgenommen

Der Mann gab an, dass er zu einem Freund in Not eilen wollte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch das Auto eines Rasers beschlagnahmt, der auf der A1 beim Knoten Haid bei Linz statt erlaubter 100 km/h doppelt so schnell unterwegs war. Die Autobahnstreife hatte bei dem Wagen mit deutschem Kennzeichen Tempo 200 gemessen. Sie stoppte den Pkw und nahm dem 34-jährigen Ungarn aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung Führerschein und Auto ab.

Der Mann meinte, es eilig zu haben, da ein Freund in Schwierigkeiten stecke, so die Polizei.