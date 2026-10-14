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34-jähriger Ungar

Mit 200 km/h: Raser auf A1 bei Linz Führerschein und Auto abgenommen

Geschwindigkeitsmessung
© Apa/Symbolbild
Der Mann gab an, dass er zu einem Freund in Not eilen wollte.
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Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch das Auto eines Rasers beschlagnahmt, der auf der A1 beim Knoten Haid bei Linz statt erlaubter 100 km/h doppelt so schnell unterwegs war. Die Autobahnstreife hatte bei dem Wagen mit deutschem Kennzeichen Tempo 200 gemessen. Sie stoppte den Pkw und nahm dem 34-jährigen Ungarn aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung Führerschein und Auto ab.

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Der Mann meinte, es eilig zu haben, da ein Freund in Schwierigkeiten stecke, so die Polizei.

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