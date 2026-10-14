Nach CL-Blamage schrillen bei Bayern die Alarmglocken

Erst Augsburg, jetzt Stavanger! Zwei Spiele ohne Sieg, jede Menge Abwehr-Pannen und ein Trainer, der plötzlich Klartext redet. Beim FC Bayern schrillen die Alarmglocken. Und ausgerechnet jetzt warten mit Arsenal und Atlético Madrid die nächsten Champions-League-Kracher auf den Rekordmeister

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Nach Kunstrasen-Thriller in Norwegen: Lange Gesichter bei den Bayern-Superstars. © FC Bayern via Getty Images

Es ist noch gar nicht lange her, da schien die Bayern-Welt noch in Ordnung. Mit einem furiosen 7:0 gegen Union Berlin verabschiedeten sich Harry Kane und Co. in die Länderspielpause. Doch kaum einen Monat später ist von der damaligen Euphorie wenig übrig. Auf das ernüchternde 2:2 gegen den FC Augsburg folgte am Dienstagabend das wilde 3:3 bei Viking Stavanger. Zwei Spiele, zwei verpasste Siege – und plötzlich stottert der Münchner Motor gewaltig.

Die Parallelen zwischen Augsburg und Stavanger sind dabei alarmierend. Wieder verschliefen die Münchner den Start, wieder mussten sie früh einem Rückstand hinterherlaufen. In Norwegen klingelte es bereits nach 72 Sekunden. "Wir müssen herkommen und sehen, dass wir das Spiel nicht schon vor dem Anpfiff gewonnen haben, sondern da einfach auch etwas für tun müssen", ärgerte sich Konrad Laimer bei Prime Video.

Kompany: »Wir waren nicht schlau«

Auch Kompany sparte nicht mit Kritik: "Wir waren einfach nicht schlau. Nicht in Augsburg, als wir nach 8 Sekunden das Tor bekommen, nicht heute, als wir auch das Gegentor nach anderthalb Minuten bekommen."

Dabei blieb es nicht bei einem einmaligen Aussetzer. Min-jae Kim verursachte mit einer missglückten Klärungsaktion eine Ecke, die zum ersten Gegentor führte. Beim späten Ausgleich fehlte ebenfalls die nötige Konsequenz: Nach einem Ballverlust von Joshua Kimmich schaltete Viking schnell um. Laimer kam nicht rechtzeitig zurück, Zlatko Tripic konnte unbedrängt flanken und Herman Haugen traf zum 3:3.

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Eberl platzt der Kragen: »Nicht nur Pech«

Dass die Münchner derzeit nicht immer auf der Höhe sind, räumte auch Kimmich ein. "Man muss schon anerkennen, dass momentan ein bisschen was fehlt", erklärte der Mittelfeldspieler. Sportvorstand Max Eberl wurde noch deutlicher. Fehler gehörten zum Fußball, doch wenn sie sich häufen, sei das irgendwann "nicht nur Pech, sondern auch die Konzentration".

Tatsächlich ist Stavanger kein isolierter Ausrutscher. Bereits beim 0:0 gegen Schalke und beim knappen 2:1 gegen Bundesliga-Neuling Elversberg fehlte den Bayern auswärts die gewohnte Souveränität. Auch im DFB-Pokal gegen Osnabrück gerieten sie zunächst in Rückstand, ehe sie sich noch mit 4:1 durchsetzten. Das 2:2 in Augsburg und das 3:3 in Norwegen passen damit in ein Muster, das Kompany dringend durchbrechen muss.

Aufholjagd reicht nicht: Die Konstanz fehlt

Dass die Bayern über enorme Qualität verfügen, steht außer Frage. Gegen Viking verwandelten sie einen 0:2-Rückstand innerhalb von nur 17 Minuten in eine 3:2-Führung. Harry Kane traf doppelt, Luis Díaz steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Doch nach der Gelb-Roten Karte für Michael Olise in der 74. Minute kippte die Partie erneut. In Unterzahl kassierte der Rekordmeister spät den Ausgleich.

Genau darin liegt das Problem: Bayern kann Spiele dominieren, Rückstände aufholen und offensiv ein Feuerwerk abbrennen. Was derzeit fehlt, sind überzeugende 90 Minuten ohne kostspielige Aussetzer. Für die ganz großen Ziele in Europa ist das eine gefährliche Mischung.

Viking Stavanger sorgte gegen Bayern München für eine faustdicke Überraschung und rang dem deutschen Rekordmeister in der Königsklasse ein spektakuläres 3:3 ab. © Getty Images

Arsenal & Atlético: Jetzt wird's richtig ernst

Besonders brisant: Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Münchnern nicht. Bereits am Samstag wartet in der Bundesliga das Topspiel gegen RB Leipzig. Und auch in der Champions League stehen mit Arsenal und Atlético Madrid in den kommenden Wochen zwei knifflige Aufgaben auf dem Programm.

Gegen solche Gegner können individuelle Fehler und verschlafene Anfangsphasen schnell bestraft werden. Die Münchner müssen deshalb rasch Antworten liefern – andernfalls droht aus den jüngsten Punktverlusten eine handfeste Krise zu werden.

Paris macht Hoffnung – aber Bayern muss liefern

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch. Kimmich verwies auf Paris Saint-Germain, das in den vergangenen beiden Spielzeiten trotz durchwachsener Ligaphasen in der Champions League triumphierte. "Wir sind noch am Anfang der Saison. Paris hat es zweimal vorgemacht. Die haben auch nicht geglänzt in der Vorrunde und haben zweimal das Ding gewonnen. Deswegen hat das noch nicht so viel zu sagen", betonte der DFB-Kapitän.

Ein Freibrief für weitere Nachlässigkeiten ist das allerdings nicht. Kompany fordert eine Reaktion auf dem Platz – und die muss möglichst schon gegen Leipzig kommen. Denn mit Arsenal und Atlético im europäischen Kalender werden die Prüfungen nicht leichter. Der Bayern-Motor stottert, die Alarmglocken schrillen. Jetzt muss der Rekordmeister beweisen, dass er rechtzeitig wieder auf Touren kommt.