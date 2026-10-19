Nach Horror-Verletzung: Sturm-Goalie operiert

Nach dem schweren Derby-Unfall musste Daniil Khudyakov sofort operiert werden. Sturm-Trainer Ingolitsch schildert dramatische Details der Erstversorgung.

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Schockierende Details nach dem Grazer Derby! Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov (22) musste nach seinem schweren Zusammenprall mit GAK-Spieler Jacob Italiano bereits operiert werden. Der Russe erlitt beim 6:1-Sieg am Sonntag einen glatten Unterschenkelbruch. Trainer Fabio Ingolitsch schilderte anschließend, wie ernst die Lage auf dem Spielfeld war. Dem Keeper droht eine monatelange Pause, möglicherweise sogar das Saisonende.

Ingolitsch: »Alles versucht, damit die Gefäße nicht absterben«

In der 21. Minute kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Khudyakov wurde bei einem Abschlag von Italiano getroffen und blieb schwer verletzt liegen. Spieler beider Mannschaften bildeten einen Kreis um den Torhüter, während die medizinischen Betreuer eingriffen.

Sieben Minuten dauerte die Versorgung, ehe der Rettungsdienst den 22-Jährigen abtransportierte. Kurz darauf wurde er bereits operiert.

"Es war ein glatter Unterschenkelbruch. Sie haben am Platz alles versucht, damit zumindest die Gefäße nicht absterben, weil es schon eine sehr, sehr schwere Verletzung ist", erklärte Ingolitsch bei Sky.

Monatelange Pause – auch Saisonaus möglich

Wie lange Khudyakov ausfallen wird, ist noch nicht medizinisch bestätigt. Laut kicker wird mit einer Pause bis März 2027 gerechnet. Auch ein Ausfall bis zum Saisonende gilt als möglich.

Für Sturm ist es der nächste schwere Rückschlag. Schon vor dem Derby fehlten sieben Profis, darunter Otar Kiteishvili, Leon Grgic und Seedy Jatta.

Am Donnerstag wartet in der Europa League Olympique Marseille. Im Tor dürfte erneut Ammar Helac stehen, der bereits nach Khudyakovs Verletzung einspringen musste.

GAK-Spieler Italiano tief betroffen

Auch Jacob Italiano, der am Zusammenprall beteiligt war, ließ der Unfall nicht kalt.

"Es war eine schreckliche Situation. Ich wünsche ihm eine schnelle Heilung und werde ihm auf jeden Fall Genesungswünsche schicken", erklärte der GAK-Spieler.

Für Sturm rückte der klare Derbysieg völlig in den Hintergrund. Ingolitsch hatte bereits am Sonntag erklärt, dass die schwere Verletzung seines Torhüters die Freude über das 6:1 erheblich trübe.