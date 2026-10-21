Neue Prognose: Wintereinbruch noch dramatischer

Wettersturz: Italientief bringt große Mengen an Regen und Schnee.

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Österreich steht vor einem markanten Wetterumschwung. Nach den zuletzt milden Temperaturen strömt ab Mittwochabend deutlich kältere Luft ins Land. Die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen unter 1500 Meter, am Donnerstag fällt in höheren Lagen bereits Schnee. Am Wochenende könnte es noch einmal winterlicher werden: Oberhalb von 1000 bis 1600 Metern ist verbreitet mit Schneefall zu rechnen.

Am Mittwoch nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Besonders vom Arlberg bis nach Oberkärnten regnet es wiederholt, teilweise kräftig. Am Nachmittag breiten sich die Schauer weiter aus. Während im Osten zunächst noch bis zu 22 Grad möglich sind, kühlt es in den Bergen zunehmend ab. In Vorarlberg sinken die Temperaturen auf höheren Gipfeln bereits gegen null Grad.

In der Nacht auf Donnerstag dreht der Wind auf West und bringt deutlich kältere Luft nach Österreich. Die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen auf unter 1500 Meter.

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Schnee bis in viele Täler

Am Donnerstag fällt von Innsbruck ostwärts zunächst verbreitet Regen, oberhalb von 1100 bis 1400 Metern Schnee. Gleichzeitig wird es stürmisch: Vor allem am Alpenhauptkamm ist mit kräftigem bis stürmischem West- bis Nordwestwind zu rechnen. Die Temperaturen erreichen nur noch 5 bis 14 Grad. In 2000 Metern Höhe liegen sie zwischen minus drei und plus einem Grad.

Am Freitag bleibt die Wetterlage wechselhaft. Während es im Osten zunächst sonnig ist, ziehen im Westen bereits Wolken auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1800 Metern.

Besonders interessant wird die Entwicklung am Samstag. Dann werden dichte Wolken und verbreiteter Niederschlag erwartet. Oberhalb von 1000 bis 1600 Metern fällt Schnee, die größten Mengen werden im Süden Österreichs erwartet. Im Rheintal sowie vom Burgenland bis ins Wald- und Weinviertel dürfte dagegen vergleichsweise wenig Niederschlag ankommen.

© Getty Images

Am Sonntag bleibt es wechselhaft. Bei einer Schneefallgrenze um 1500 Meter sind weitere Schauer möglich. Ob sich daraus ein länger anhaltender Wintereinbruch entwickelt, ist noch offen. Fest steht aber: In den österreichischen Bergen wird es in den kommenden Tagen deutlich kälter und zunehmend winterlich.