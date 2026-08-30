oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Auch am Flughafen

Öffis teurer, Wartezeiten: Das wird neu im September

Aaron Brüstle
von
Ein silberner U-Bahn-Zug der Linie U1 fährt in Wien an modernen Gebäuden und Bäumen vorbei.
© Getty Images
Neuerungen am Flughafen bringen Biometrie-Check (für Bürger außerhalb der EU). Das kann die Wartezeiten verlängern. Dazu werden die Öffis teurer.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit 1. September 2026 steigt der Preis für das VOR KlimaTicket MetropolRegion (für Wien, Niederösterreich und Burgenland) auf 1.019 Euro statt bisher 1.000 Euro.

Änderungen am Flughafen

Am Flughafen gilt ab 1. September auch das neue Biometrie-Check-System für Bürger außerhalb der EU. Das könnte Wartezeiten für alle verlängern.

Die AUA sagt oe24: "Austrian Airlines verzeichnet aufgrund des Entry Exit Systems lediglich geringe Wartezeiten. Austrian Airlines hat bereits lange im Vorfeld der Einführung sehr eng und gut mit den zuständigen Behörden sowie dem Flughafen Wien zusammengearbeitet, um den Prozess bestmöglich aufzusetzen."

Auch interessant

Transfer-Finale: Die Uhr tickt für ÖFB-Kapitän Alaba

Regierung soll was arbeiten

Regierung ist gescheitert

Wer abheben will, muss am Flughafen also womöglich länger warten.

Noch ein wenig warten müssen Amerika-Freunde auf das nächste Jahr. American Airlines ist ab Mai 2027 neu am Flughafen Wien: Erstmals gibt es dann Direktflüge nach Philadelphia.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

KTM fuhr 38 Mio. Euro Gewinn ein

Nächster Bayern-Star verletzt

Uptown Funk mit Cartoon-Stimmen

VIG-Ergebnisse bis September um ein Drittel tiefer

Traditionsgeschäft muss nach 434 Jahren zusperren

Öffis teurer, Wartezeiten: Das wird neu im September

Immer mehr Pakete, weniger Briefe auf dem Postmarkt

Darum fällt die Aktie von McDonald's immer weiter

Publikum schickt Pam Anderson nach Hause

US-Zölle: Jetzt bricht Klopapier-Panik aus