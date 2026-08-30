Öffis teurer, Wartezeiten: Das wird neu im September

Neuerungen am Flughafen bringen Biometrie-Check (für Bürger außerhalb der EU). Das kann die Wartezeiten verlängern. Dazu werden die Öffis teurer.

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Mit 1. September 2026 steigt der Preis für das VOR KlimaTicket MetropolRegion (für Wien, Niederösterreich und Burgenland) auf 1.019 Euro statt bisher 1.000 Euro.

Änderungen am Flughafen

Am Flughafen gilt ab 1. September auch das neue Biometrie-Check-System für Bürger außerhalb der EU. Das könnte Wartezeiten für alle verlängern.

Die AUA sagt oe24: "Austrian Airlines verzeichnet aufgrund des Entry Exit Systems lediglich geringe Wartezeiten. Austrian Airlines hat bereits lange im Vorfeld der Einführung sehr eng und gut mit den zuständigen Behörden sowie dem Flughafen Wien zusammengearbeitet, um den Prozess bestmöglich aufzusetzen."

Wer abheben will, muss am Flughafen also womöglich länger warten.

Noch ein wenig warten müssen Amerika-Freunde auf das nächste Jahr. American Airlines ist ab Mai 2027 neu am Flughafen Wien: Erstmals gibt es dann Direktflüge nach Philadelphia.