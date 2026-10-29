Österreich-Aufschlag: Bis zu 133 % mehr für Pflaster & Co

In Österreich kosten Taschentücher oder Gesichtswasser um einiges mehr als in Deutschland

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Teures Pflaster Österreich! Gleiches Produkt, gleicher Hersteller, aber teurer: Pflaster, Gesichtswasser, Taschentücher & Co. kosten hierzulande bis zu 133 Prozent mehr als in Deutschland.

Das zeigt ein aktueller Preismonitor bei 97 verglichenen identen Drogerieprodukten Anfang Oktober in zehn Online-Shops in Österreich und Deutschland.

Die AK fordert ein Ende des Österreich-Aufschlags! Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer muss den Druck auf die EU erhöhen.

Drogerie-Produkte im Preis-Check

Preishammer schlägt weiterhin in Österreich zu – So viel mehr kosten ein und dasselbe Pflaster, Gesichtswasser, Zahnpasta, Taschentücher & Co:

© Getty Images

Sensitive Strips/Hansaplast (20 Stück) ~ 5,75 Ꞓ ~ 2,47 Ꞓ ~ 133 %

Gesichtswasser/Garnier (200 ml) ~ 5,86 Ꞓ ~ 2,67 Ꞓ ~ 119 %

Bodymilk/Sebamed (200 ml) ~ 7,45 Ꞓ ~ 3,81 Ꞓ ~ 95 %

Zahncreme/Weleda (75 ml) ~ 6,72 Ꞓ ~ 3,87 Ꞓ ~ 74 %

Taschentücher/Tempo (150 Stück) ~ 3,53 Ꞓ ~ 2,18 Ꞓ ~ 62 %

Klarspüler/Somat (750 ml) ~ 3,80 Ꞓ ~ 2,37 Ꞓ ~ 60 %

Rasierklingen/Gillette (10 Stück) ~ 27,20 Ꞓ ~ 17,96 Ꞓ ~ 51 %

Produkte in Österreich im Schnitt um 22 % teurer

Die AK macht die Hammer-Rechnung in ihrer aktuellen Aussendung: "Für einen Einkaufskorb mit 97 verglichenen identen Drogeriewaren zahlen Konsument:innen in den deutschen Online-Märkten durchschnittlich knapp 439 Euro, in Österreich durchschnittlich rund 536 Euro."

Die Produkte sind bei uns um durchschnittlich 22 Prozent teurer. Rund 86 Prozent (83 von 97) der verglichenen Drogerieprodukte kosten in Österreich im Schnitt mehr als in Deutschland, zwölf waren preiswerter und zwei kosten gleich viel.