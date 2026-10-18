oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Überraschung

ÖSV-Youngster düpiert Skisprung-Trio

SR
von
Ein Skispringer in der Luft bei einem Wettkampf in Innsbruck, Austria.
© GEPA pictures
Österreichs Skisprung-Stars mussten sich bei den Staatsmeisterschaften in Stams einem 23-jährigen Tiroler geschlagen geben. Das Podest ist fest in Tiroler Hand.
OE24 auf Google bevorzugen

Damit hatten die etablierten ÖSV-Adler wohl nicht gerechnet. Bei den Skisprung-Staatsmeisterschaften auf der Normalschanze in Stams holte sich Jonas Schuster den Titel. Der 23-jährige Tiroler ließ dabei prominente Konkurrenten wie Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig hinter sich. Für den Sohn des ehemaligen deutschen Bundestrainers Werner Schuster ist der Erfolg wenige Wochen vor dem Weltcup-Start ein kräftiges Ausrufezeichen.

Auch interessant

Nach Horror-Sturz: Ski-Hoffnung meldet sich mit Sölden-Ansage

ÖSV-Star fährt nach Horror-Sturz mit Spenderknochen

Fellers Seelenbeichte: "Schwierige Zeiten - auch privat"

Schuster fängt Embacher noch ab

Nach dem ersten Durchgang lag Schuster auf der Brunnental-Schanze noch auf Platz drei. Doch mit Sprüngen auf 113,5 und 112,5 Meter und insgesamt 288,3 Punkten setzte er sich am Ende durch.

"Ich hatte von Anfang an ein richtig gutes Gefühl", erklärte der neue Staatsmeister. "Ich bin sehr zufrieden und wenn man so einen hochkarätigen Wettkampf gewinnt, hat man definitiv eine gute Leistung gezeigt."

Nur 1,2 Punkte hinter Schuster landete Stephan Embacher auf Rang zwei. Clemens Aigner komplettierte mit 3,5 Punkten Rückstand das Podest. Damit gingen sämtliche Medaillen an Tiroler Springer.

ÖSV-Größen verpassen das Podest deutlich

Für die arrivierten Namen verlief der Bewerb weniger erfolgreich. Jan Hörl wurde mit 6,6 Punkten Rückstand Vierter. Stefan Kraft musste sich mit Rang sechs begnügen und lag bereits 18,3 Zähler hinter Schuster.

Noch weiter zurück landete Daniel Tschofenig. Er belegte unter den 21 Teilnehmern nur Platz acht, mit 22,6 Punkten Rückstand auf den Sieger.

Für Schuster ist der Staatsmeistertitel ein Erfolg gegen nahezu die gesamte heimische Spitze. Seine Formkurve stimmt damit vor dem Winter.

Der Skisprung-Weltcup beginnt am 20. November im norwegischen Lillehammer. Die Frauen eröffnen ihre Saison am 28. November im oberösterreichischen Hinzenbach.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fellers Seelenbeichte: "Schwierige Zeiten - auch privat"

Ex-Nationalspieler verlobt sich mit Traumfrau: Kurz darauf ist er tot

2 Autos von Loks mitgerissen

46-Jähriger zog sich in Salzburg-Stadt bei Bushaltestelle aus

Liensberger zurück auf Ski – nächste Absage steht fest

Gusseisen-Böller explodiert bei Event – Verletzte im Spital

ÖSV-Youngster düpiert Skisprung-Trio

Michael Staudinger in der Tamara Fellner Show

Nach Horror-Sturz: Ski-Hoffnung meldet sich mit Sölden-Ansage

ÖSV-Star fährt nach Horror-Sturz mit Spenderknochen