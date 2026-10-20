ÖVP Oberösterreich will keine reine Mitgliedschaft in Landespartei

Auch wenn LH Stelzer vor der Wahl Gegenwind durch die Performance der Bundesregierung spürt.

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Von einer reinen Mitgliedschaft in der ÖVP Oberösterreich, ohne automatisch der Bundespartei anzugehören, hält man in Linz nichts. Die Landespartei will nicht den Weg der Tiroler Volkspartei gehen, die auf ihrem Parteitag am 7. November eine "Tirol-Mitgliedschaft" verabschieden möchte. Die Interessen Oberösterreichs würden in der gesamten Partei durch möglichst viele Oberösterreich-Mitglieder gestärkt, so die Ansicht der Landesparteizentrale ein Jahr vor der Landtagswahl.

Auch wenn in Oberösterreich wie in Tirol im Herbst 2027 eine Wahl ansteht und Landeshauptmann Thomas Stelzer Gegenwind durch die Performance der Bundesregierung spürt, setzt die Volkspartei in jenem Bundesland nicht auf die Art und Weise, wie die ÖVP Tirol ihre Eigenständigkeit zu betonen beabsichtigt.

Starke Stimme aus OÖ

Um die in Oberösterreich wichtigen Themen in den Fokus zu rücken, findet es Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger zielführender, "seine" Landespartei innerhalb der Bundespartei zu stärken. "Denn je mehr Menschen Teil der ÖVP Oberösterreich sind, desto stärker ist auch die Stimme Oberösterreichs. Dieses Gewicht wollen wir auch weiterhin selbstbewusst einbringen", so der Landesgeschäftsführer.