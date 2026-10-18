Brutal
Opa (81) beim Krapfenkaufen ausgeraubt
Ein 81-jähriger Pensionist wollte sich eigentlich nur seine geliebten Krapfen holen. Doch die Einkaufstour endete in einem Hinterhalt auf offener Straße.
Pensionist rangelte mit dem Krapfen-Dieb
Der 81-Jährige hatte die Krapfen am Rücksitz seines Autos verstauen wollen, als der Gebäck-Dieb eiskalt zuschlug.
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Doch der 81-Jährige dachte gar nicht daran, kampflos aufzugeben. Es kam zu einem wilden Gerangel mitten auf der Favoritenstraße. Doch der Täter (26) erwies sich als stärker.
Der Pensionist stürzte zu Boden, blieb aber glücklicherweise unverletzt.
Zwei Passanten jagten den Krapfendieb, doch ohne Erfolg. Später konnte die Polizei den Täter anhand von Beschreibungen hochnehmen. Es handelte sich um einen 26-jährigen Marokkaner, der ohne Meldeadresse in Wien lebt und bereits ein beachtliches Strafregister aufweist.
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