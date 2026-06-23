Pop-Ikone Madonna will nicht mehr nackt sein

"So bin ich nun mal. Ich will das tun, was andere nicht tun, nämlich nachdenken und Kleidung tragen." - Bringt am 3. Juli ihr neues Album "Confessions II" heraus

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Pop-Ikone Madonna hat eigenen Angaben zufolge heute keine Lust mehr auf Auftritte mit viel nackter Haut. "Jetzt will ich nicht mehr nackt sein, weil alle nackt sind", sagte die 67-Jährige dem "Interview Magazine". "So bin ich nun mal. Ich will das tun, was andere nicht tun, nämlich nachdenken und Kleidung tragen."

Madonna hatte vor allem in den 1980er und 1990er-Jahren mit für damalige Zeiten ungewöhnlich freizügigen Auftritten für Aufsehen gesorgt. Heute seien die Menschen "aufgeschlossener gegenüber Frauen, die provokante Dinge tun", sagte die Sängerin. "Sie sind aufgeschlossen gegenüber nackten Frauen."

"Ich mache viele provokante Dinge, aber dahinter steckt immer ein Grund."

Madonna © GC Images

Die Pop-Ikone drückte weiterhin ihren Ärger über "engstirnige Menschen" aus, die sie verurteilten, "bevor sie sich überhaupt informieren". "Ich mache viele provokante Dinge, aber dahinter steckt immer ein Grund, und niemand macht sich die Mühe, dem auf den Grund zu gehen – da könnte man fast den Glauben an die Menschheit verlieren", sagte sie. "Aber man merkt schnell, dass viele Menschen nicht kritisch denken."

Madonna will am 3. Juli ihr neues Album "Confessions II" herausbringen. Es ist ihr erstes Album seit 2019 und im Namen angelehnt an Madonnas 2005 erschienenes Erfolgsalbum "Confessions on a Dancefloor", das unter anderem den Hit "Hung Up" enthielt.