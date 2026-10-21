Prinz Harry möchte legendäres "Rache-Kleid" von Diana ersteigern

Prinz Harry möchte laut Insiderberichten das berühmte "Rache-Kleid" seiner Mutter Prinzessin Diana ersteigern, um es seiner Ehefrau Herzogin Meghan zu schenken.

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Am Mittwoch, 9. Dezember, um 17:00 Uhr, wird das berühmte "Rache-Kleid" von Prinzessin Diana im Auktionshaus Sotheby’s in New York versteigert. Prinz Harry möchte angeblich mitbieten, da er verhindern will, dass das Modestück im Schrank eines Sammlers verschwindet. Sein Wunsch ist es, dass seine Frau Meghan das Kleid bekommt, da sie diese Geschichte laut einem Insider besser als jeder andere verstehe. Prinz Harry selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Thema geäußert.

Prinzessin Diana © Getty Images

Hintergrund des legendären Auftritts

Prinzessin Diana trug das schwarze, schulterfreie und asymmetrisch geschnittene Kleid mit Chiffonschleppe von Christina Stambolian am 29. Juni 1994 bei einer Gala in London. Der Auftritt ging in die Geschichte ein, weil am selben Abend ein TV-Interview von Prinz Charles ausgestrahlt wurde, in dem er seine Untreue einräumte. So entstand der Spitzname "Rache-Kleid". Kurze Zeit vor ihrem Tod im Jahr 1997 ließ Diana das Kleid für den guten Zweck versteigern, woraufhin es ein schottisches Ehepaar für rund 39.000 Pfund erwarb.

Das Kleid von Prinzessin Diana © Getty Images

Prinz Harry und Meghan © APA/AFP/POOL/JOE GIDDENS

Hoher Schätzpreis bei Versteigerung

Für Prinz Harry sieht das Kleidungsstück wie ein Symbol dafür aus, dass seine Mutter ihre Macht zurückerobert hat. In seinen Augen zeige ein Besitzen des Kleides durch Meghan, dass beide Frauen die Institution überlebt haben. Wer den Zuschlag erhalten möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Der Schätzpreis des Auktionshauses Sotheby's liegt zwischen 150.000 und 300.000 US-Dollar.