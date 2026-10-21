oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Versteigerungs-Coup

Prinz Harry möchte legendäres "Rache-Kleid" von Diana ersteigern

Prinzessin Diana
© Getty Images
Prinz Harry möchte laut Insiderberichten das berühmte "Rache-Kleid" seiner Mutter Prinzessin Diana ersteigern, um es seiner Ehefrau Herzogin Meghan zu schenken.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Mittwoch, 9. Dezember, um 17:00 Uhr, wird das berühmte "Rache-Kleid" von Prinzessin Diana im Auktionshaus Sotheby’s in New York versteigert. Prinz Harry möchte angeblich mitbieten, da er verhindern will, dass das Modestück im Schrank eines Sammlers verschwindet. Sein Wunsch ist es, dass seine Frau Meghan das Kleid bekommt, da sie diese Geschichte laut einem Insider besser als jeder andere verstehe. Prinz Harry selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Thema geäußert.

Prinzessin Diana
Prinzessin Diana © Getty Images

Hintergrund des legendären Auftritts

Prinzessin Diana trug das schwarze, schulterfreie und asymmetrisch geschnittene Kleid mit Chiffonschleppe von Christina Stambolian am 29. Juni 1994 bei einer Gala in London. Der Auftritt ging in die Geschichte ein, weil am selben Abend ein TV-Interview von Prinz Charles ausgestrahlt wurde, in dem er seine Untreue einräumte. So entstand der Spitzname "Rache-Kleid". Kurze Zeit vor ihrem Tod im Jahr 1997 ließ Diana das Kleid für den guten Zweck versteigern, woraufhin es ein schottisches Ehepaar für rund 39.000 Pfund erwarb.

Das Kleid von Prinzessin Diana
Das Kleid von Prinzessin Diana © Getty Images

Auch interessant

Trauer um Kdolsky (†63): Requiem im Stephansdom!

David Beckham: Süße Vater-Tochter-Auszeit

Julia Stiles ehrt Heath Ledger im TV

Prinz Harry und Meghan
Prinz Harry und Meghan © APA/AFP/POOL/JOE GIDDENS

Hoher Schätzpreis bei Versteigerung

Für Prinz Harry sieht das Kleidungsstück wie ein Symbol dafür aus, dass seine Mutter ihre Macht zurückerobert hat. In seinen Augen zeige ein Besitzen des Kleides durch Meghan, dass beide Frauen die Institution überlebt haben. Wer den Zuschlag erhalten möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Der Schätzpreis des Auktionshauses Sotheby's liegt zwischen 150.000 und 300.000 US-Dollar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prinz Harry möchte legendäres "Rache-Kleid" von Diana ersteigern

Oliver Pocher parodiert Wendler & Laura

EU wird jährlich 15 Mrd. Euro an Klimahilfen zahlen

Kate & William: Wirbel um Geheim-Treffen

Guy Ritchie erteilt Herzogin Meghan klare Abfuhr

Kylie Minogue: So schön ohne Make-Up

Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in Wien

Wucher: An der Alten Donau kosten Ripperl schon 35 Euro

Prinzessin Kate verzaubert im Windsor-Prunk

Meghan stinksauer auf Harry: Peinlicher Fauxpas beim ersten Date