Putin überrascht mit Musk-Lob: "Ein echtes Genie"

Mitten im Ukraine-Krieg findet Wladimir Putin plötzlich lobende Worte für Elon Musk. Der russische Präsident bezeichnete den US-Milliardär als "echtes Genie".

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Die überraschenden Aussagen machte Putin am Mittwoch beim Russland-Afrika-Gipfel in Moskau. Dort ließ er sich das russische Satellitenprojekt Rassvet vorstellen. Während Russland bei seinem eigenen Netzwerk noch am Anfang stehe, verwies der Kremlchef auf die technologische Leistung des SpaceX-Gründers.

"Elon Musk ist ein Genie, ein echtes Genie", sagte Putin. Zugleich betonte er, wie wichtig die Abstimmung zwischen Russland und den USA im Weltraum sei. Die Satellitensysteme sollten sich gegenseitig nicht behindern.

Putins Aussagen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. © Anadolu via Getty Images

Russland baut Konkurrenz zu Starlink auf

Mit Rassvet will Russland ein eigenes Satellitennetz für Internetverbindungen aufbauen. Nach Angaben des russischen Digitalministers Maksut Schadajew wurden bereits mehr als 30 Satelliten gestartet. Im Vergleich zu Starlink ist das Netzwerk allerdings noch deutlich kleiner.

Musk entwickelte mit SpaceX ein System, das über Tausende Satelliten Internetzugang ermöglicht. © Patrick McMullan via Getty Images

Musk entwickelte mit SpaceX ein System, das über Tausende Satelliten Internetzugang ermöglicht. Starlink spielt auch im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle: Das ukrainische Militär nutzt den Dienst für Kommunikation und militärische Operationen.

Lob trotz Spannungen im Ukraine-Krieg

Putins Aussagen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Zuletzt gab es Diskussionen über Einschränkungen bei Starlink-Verbindungen, die ukrainische Streitkräfte für ihre Einsätze nutzen. Die ukrainische Seite berichtete, dass bestimmte Operationen dadurch erschwert worden seien.

Putin betonte unterdessen, dass Russland und die USA trotz politischer Differenzen bei Fragen rund um Satelliten im All in Kontakt stünden. Ob es tatsächlich direkte Abstimmungen zwischen Putin und Musk persönlich gibt oder sich die Aussage auf Kontakte mit amerikanischen Partnern bezieht, blieb offen.

Trump setzt auf russischen Diesel

Auch zwischen Washington und Moskau gab es zuletzt Bewegung: US-Präsident Donald Trump kündigte an, russischen Diesel auf den amerikanischen Markt zu bringen, um die stark gestiegenen Treibstoffpreise zu dämpfen. Dafür wurden Teile der US-Sanktionen vorübergehend gelockert.

Die Annäherung in einzelnen Bereichen bedeutet allerdings keine grundsätzliche Entspannung im Verhältnis zwischen Russland und den USA. © The Washington Post via Getty Images

Die Annäherung in einzelnen Bereichen bedeutet allerdings keine grundsätzliche Entspannung im Verhältnis zwischen Russland und den USA. Putins öffentliches Lob für Musk fällt dennoch auf – insbesondere, weil dessen Satellitentechnologie zugleich für die Ukraine von großer Bedeutung ist.