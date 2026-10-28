Forscher bieten 2.500 Euro fürs Pinguine-Zählen

Pinguine beobachten, in der Antarktis leben und dafür rund 2.500 Euro im Monat verdienen: Was nach einem Traumjob klingt, ist mit extremen Bedingungen verbunden.

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Auf einer abgelegenen Insel warten fünf Monate voller Eis, harter Arbeit und Entbehrungen. Für die Saison 2026/27 sind die Stellen allerdings bereits vergeben.

Der britische UK Antarctic Heritage Trust betreibt die historische Station Port Lockroy auf der antarktischen Halbinsel. Jedes Jahr arbeitet dort ein kleines Team, das sich um die Anlage, Besucher und eine Pinguinkolonie kümmert. Der ungewöhnliche Arbeitsplatz lockt nicht nur mit einer spektakulären Umgebung, sondern auch mit einem Gehalt von bis zu 2.096 Pfund pro Monat – umgerechnet rund 2.500 Euro.

Pinguine zählen und Touristen betreuen

Die Arbeit besteht aus weit mehr als dem Beobachten von Tieren. Die Beschäftigten erfassen Nester, Eier und Jungtiere der dort lebenden Eselspinguine. Die Daten helfen dabei, die Entwicklung der Kolonie zu beobachten und mögliche Auswirkungen des Tourismus auf die Tiere zu untersuchen.

Daneben betreut das Team ein kleines Museum, einen Souvenirladen und die Postfiliale des Britischen Antarktis-Territoriums. Auch die Pflege der historischen Gebäude, die Instandhaltung der Station und der Empfang von Kreuzfahrt-Touristen gehören zu den Aufgaben. In einer Saison können bis zu 10.000 Besucher auf die Insel kommen.

Kein fließendes Wasser, kein Handyempfang

© Getty Images

Das Leben auf Port Lockroy hat allerdings wenig mit einem gemütlichen Abenteuerurlaub zu tun. Fließendes Wasser und Spültoiletten gibt es nicht. Auch Mobilfunkempfang und eine medizinische Versorgung vor Ort fehlen. Duschen ist meist nur ungefähr einmal pro Woche möglich.

Die Mitarbeiter leben auf engstem Raum in einem gemeinsamen Schlafraum. Dazu kommen eisige Temperaturen, rasch wechselndes Wetter und monatelange Arbeit fernab der gewohnten Infrastruktur. Selbst körperlich ist der Einsatz fordernd: Wasserkanister müssen getragen, schwere Kisten bewegt und Schnee regelmäßig geräumt werden. Auch beim Anlanden von Besuchern und beim Entladen von Booten ist Muskelkraft gefragt.

Rund 2.500 Euro im Monat

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Je nach Position zahlt der UK Antarctic Heritage Trust bis zu 2.096 Pfund monatlich. Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und notwendige berufliche Reisekosten werden übernommen. Der Vertrag umfasst insgesamt rund sechs Monate: etwa fünf Monate auf der Station sowie Vor- und Nachbereitungszeit.

Ein naturwissenschaftliches Studium ist nicht für alle Stellen erforderlich. Erfahrung im Kundenservice, im Tourismus, im Einzelhandel oder bei der Betreuung historischer Gebäude kann ebenfalls hilfreich sein.

Wer darf sich bewerben?

Interessenten müssen mindestens achtzehn Jahre alt und körperlich belastbar sein. Außerdem müssen sie zum Beginn der Auswahl im Vereinigten Königreich wohnen und dort legal arbeiten dürfen. Der Trust unterstützt keine Visaanträge.

Wer jetzt auf einen kurzfristigen Sprung in die Antarktis hofft, muss sich allerdings gedulden: Die Bewerbungsphase für die Saison 2026/27 ist bereits abgeschlossen. Neue Ausschreibungen werden über die offizielle Website des UK Antarctic Heritage Trust veröffentlicht.

Der Job verspricht einen außergewöhnlichen Alltag zwischen Eisbergen und Pinguinen – verlangt dafür aber auch Verzicht auf viele Annehmlichkeiten, die im normalen Leben selbstverständlich sind.