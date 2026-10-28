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Karriere-Wende

Kanzel ade! Ex-Pfarrer findet sein Glück bei Disney

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© MediaNews Group via Getty Images
Mit 44 Jahren zog Michael Bowen einen überraschenden Schlussstrich unter seine bisherige Karriere: Statt als Pfarrer zu arbeiten, setzte er sich ans Steuer eines Busses in Disney World.
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Der US-Amerikaner war neben seiner Teilzeitstelle bei einer kleinen Kirche auch als Schulbusfahrer tätig, um finanziell über die Runden zu kommen. Wirklich glücklich machte ihn sein Leben als Pfarrer offenbar nicht. Ein Besuch in Disney World in Florida im Jahr 2017 brachte ihn schließlich auf eine neue Idee: Warum nicht dort arbeiten, wo er selbst gerne seine Freizeit verbringt?

Vom Kirchenjob in die Disney-Welt

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2020 zog Bowen mit seiner damaligen Frau von New Jersey nach Florida. Nach einem neuen Führerschein bekam er im Februar eine Stelle als Busfahrer bei Disney World. Für ihn war das ein wichtiger Schritt: Erstmals seit längerer Zeit hatte er einen Job mit festen Zusatzleistungen wie bezahltem Urlaub und Krankenversicherung.

"Ich war wirklich glücklich", erzählte Bowen dem US-Portal "Business Insider".

Doch sein Leben nahm erneut eine Wendung. Nach der Trennung von seiner Frau gab er den Job im Mai 2022 auf und zog nach Oregon. Dort lernte er seine zweite Frau kennen – ebenfalls ein Disney-Fan.

Comeback nach vier Jahren

2025 zog das Paar gemeinsam nach Florida. Bowen bewarb sich erneut bei Disney und bekam wieder eine Stelle als Busfahrer. Seit April 2026 arbeitet er dort wieder – und genießt die Vorteile seines ungewöhnlichen Karrierewechsels.

"Ich kann all die Magie von Disney genießen und jederzeit in den Park gehen. Es ist das Beste aus zwei Welten", sagte er gegenüber "Business Insider".

Gratis in den Freizeitpark

Auch die Zusatzleistungen machen den Job für Bowen attraktiv. Disney bietet seinen Mitarbeitern je nach Anstellungsverhältnis unter anderem bezahlten Urlaub, Krankentage, Gesundheitsleistungen und Vergünstigungen im Resort.

Auch die Zusatzleistungen machen den Job für Bowen attraktiv. © Disney via Getty Images

Besonders reizvoll für Freizeitpark-Fans: Nach zwei Wochen im Job erhalten Beschäftigte kostenlosen Eintritt in die Disney-Parks. Das gilt laut dem Unternehmen sowohl für Vollzeit- als auch für Teilzeitkräfte.

Für Bowen hat sich der Wechsel damit offenbar ausgezahlt. Statt auf der Kanzel steht er heute am Steuer – und ist beruflich dort angekommen, wo er selbst am liebsten Zeit verbringt.

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