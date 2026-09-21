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Wahl-Farce

Putins Bluthund Kadyrow bekam 99,85 Prozent

Ein Mann mit Bart und schwarzer Kleidung steht vor einer hölzernen Bücherwand.
© AFP
Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat sich bei seiner Wiederwahl als Oberhaupt der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus 99,85 der Stimmen zuschreiben lassen.
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Die von der Wahlbehörde genannte Zahl lag damit noch höher als die 99,73 Prozent bei der vorigen Abstimmung 2021, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete.

Mit Rückendeckung von Kremlchef Wladimir Putin führt Kadyrow (49) die einstige Unruheregion Tschetschenien seit mehr als 20 Jahren diktatorisch. Bürgerrechtler haben schwerste Menschenrechtsverletzungen und Morde an Kritikern verzeichnet. Zugleich gibt es immer wieder Berichte über angeblich schwere Krankheiten Kadyrows. In der Öffentlichkeit versucht er, seinen Sohn Adam (18) als möglichen Nachfolger aufzubauen.

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