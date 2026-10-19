Ralph Siegel erneut im Krankenhaus

Erst vor wenigen Wochen durfte Ralph Siegel nach einer schweren Lungenentzündung die Klinik verlassen. Jetzt gibt es erneut beunruhigende Nachrichten um den Komponisten.

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Laut einem Bericht von "BUNTE" musste der 81-Jährige wieder ins Krankenhaus und lag vergangene Woche erneut im Koma.

Nächster Rückschlag nach schwerer Erkrankung

Für Ralph Siegel und seine Familie ist es die nächste bange Zeit innerhalb weniger Monate. Im Sommer hatte der Musikproduzent wegen einer schweren Lungenentzündung intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 18 Tage lag er damals im künstlichen Koma. Mitte August wurde er schließlich aus dem Krankenhaus entlassen. Anschließend sollte er sich in einer Reha am Tegernsee erholen und Schritt für Schritt wieder zu Kräften kommen.

Doch nun sorgt der erneute Krankenhausaufenthalt für große Besorgnis. Wie "BUNTE" berichtet, sollen seine Ehefrau Laura und Tochter Alana (30) an seinem Krankenbett wachen und ihm beistehen. Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Laut dem Bericht kann Siegel inzwischen wieder selbstständig atmen.

Gerade erst plante er sein Comeback

Besonders bitter ist der Rückschlag, weil Siegel zuletzt bereits wieder nach vorne geblickt hatte. Trotz der gesundheitlichen Folgen seiner schweren Erkrankung wollte er so schnell wie möglich in sein gewohntes Leben zurückfinden. Im September berichtete oe24, dass er an seinem Bühnen-Comeback arbeitete und die Wiederaufnahme seines Musicals "Zeppelin" am 22. Oktober in Füssen persönlich miterleben wollte.

Auch musikalisch hatte Siegel große Pläne: Er wollte erneut einen Beitrag für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest einreichen. Selbst während seiner Genesung beschäftigte er sich weiter mit Musik und arbeitete an neuen Ideen.

Ob und wann er seine Comeback-Pläne verwirklichen kann, ist angesichts der aktuellen Berichte unklar. Weitere Details zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand sind bislang nicht bekannt.