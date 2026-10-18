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Entscheidung gefallen

Real-Knall um Jude Bellingham (23)

SR
von
Ein Fußballspieler von Real Madrid klatscht applaudierend über dem Kopf auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Die Entscheidung um den englischen Superstar ist gefallen.
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Real Madrid will Jude Bellingham langfristig an den Klub binden. Der englische Nationalspieler soll seinen ursprünglich bis 2029 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängern. Laut der spanischen Sportzeitung "AS" ist die Einigung bereits erzielt. Erste Gespräche über eine Verlängerung hatte es demnach gegen Ende der vergangenen Saison gegeben. Auch eine Gehaltserhöhung ist vorgesehen.

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Damit unterstreichen die Königlichen die Bedeutung des 23-jährigen Mittelfeldspielers für die Zukunft. Nach den Abgängen von Luka Modric, Toni Kroos und Dani Carvajal sucht Real nach neuen Führungspersönlichkeiten. Bellingham soll dabei eine zentrale Rolle übernehmen und die Mannschaft künftig stärker anführen.

Antonio Rüdiger und Jude Bellingham jubeln beim Tor im Trikot von Real Madrid im Stadion.
ROME, ITALY - OCTOBER 14: Antonio Rudiger of Real Madrid celebrates scoring his team’s fourth goal with Jude Bellingham during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between AS Roma and Real Madrid C.F. at Stadio Olimpico on October 14, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) © Getty Images

Wichtiger Führungsspieler

Dabei hatte der Engländer zuletzt eine schwierige Phase erlebt. Nach einer herausragenden Debütsaison in Madrid wurde er in seinem zweiten Jahr immer wieder von körperlichen Problemen zurückgeworfen. Nach einer Schulteroperation scheint er inzwischen wieder zu seiner gewohnten Stärke zurückgefunden zu haben. Sowohl bei Real Madrid als auch in der englischen Nationalmannschaft überzeugte er zuletzt mit starken Leistungen.

Auch seine Einstellung soll die Klubführung beeindruckt haben. Bellingham verschob den Eingriff an der Schulter bis in die Sommerpause, um seiner Mannschaft im Saisonendspurt weiter zur Verfügung zu stehen.

Mit der geplanten Vertragsverlängerung würde Real ein deutliches Zeichen setzen: Bellingham soll nicht nur sportlich eine tragende Rolle spielen, sondern langfristig zu den prägenden Gesichtern des Klubs gehören. Eine offizielle Bestätigung der Verlängerung liegt den Angaben zufolge bislang nicht vor.

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