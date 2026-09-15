Red Bull enthüllt Winter Edition: Pistachio & Berries!

Die Fußballer des FC Red Bull Salzburg präsentieren in einem Social-Media-Clip eine neue Getränkesorte. Dabei müssen die Profis vorab ein Rätsel an einer Kiste lösen.

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In einem auf der Instagram-Seite von "redbullaustria" veröffentlichten Video stellen sich die Salzburger Profis Dominik Schmid, Frans Krätzig, Leandro Morgalla und Haris Tabakovic in der Red Bull Arena einer Challenge: Eine verschlossene Kiste mit der Anweisung "Knack’ den Code" wartet auf sie.

Gemeinsam zum Zahlencode

Nach dem Lesen des Zettels meint Tabakovic lachend: "Boah, ihr habt es ja extra kompliziert gemacht" und kündigt die Neuheit an: "Guck mal wir haben eine neue Winter Edition. Beflügelt durch den Winter." Zur Unterstützung holt er Dominik Schmid, Frans Krätzig und Leandro Morgalla hinzu. Schmid stellt fest: "Also ich hab schon rausgefunden, dass es die Zahlen sind." Auf Krätzigs Vorschlag "Eins, zwei, drei" entgegnet Schmid: "Das hab ich auch gedacht. Also drei, vier, sechs, sieben." Krätzig stimmt mit "Ja" zu, Tabakovic gibt die Kombination ein und öffnet die Kiste.

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Die Verkostung

Tabakovic jubelt und begutachtet die Dose: "Boah aber geil, schau mal das an Pistachio & Berries. Der ist sugarfree. Poah, den muss ich mal testen". Auch Schmid will direkt probieren. Das Geschmacksurteil der beiden nach dem ersten Schluck: "Poah, gut oder? Der Nachgeschmack. Sehr, sehr gut. Stark". Zum Abschluss klatschen sie ab: Schmid gratuliert zum Code, Tabakovic bedankt sich für die Hilfe.

Unternehmensfakten zu Red Bull Dietrich Mateschitz gründete das Unternehmen 1984 und entwickelte bis 1987 Formel, Positionierung, Verpackung sowie Marketingkonzept, ehe der Energy Drink am 1. April 1987 in Österreich startete. Ende 2025 beschäftigte Red Bull 21.924 Mitarbeitende (2024: 19.973) in 178 Vertriebsländern. Im Jahr 2025 wurden weltweit 13,969 Milliarden Dosen verkauft.

Die neue Winter Edition

Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries ist seit gestern schrittweise in Österreich erhältlich – auch in einer zuckerfreien Variante. Der künstlich aromatisierte Drink schmeckt nach Pistazien und Beeren, abgerundet durch nussig-cremige Karamellnuancen.