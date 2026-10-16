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Regierung einig: Zigaretten-Preise explodieren!

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Ein Mann im Anzug liest konzentriert ein Dokument bei einem EU-Gipfeltreffen am Tisch.
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Zigaretten dürften in den kommenden Jahren in Deutschland deutlich teurer werden. Der Bundestag stimmte mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen aus Union und SPD für eine Gesetzesnovelle, mit der die Tabaksteuer in den kommenden Jahren schrittweise angehoben wird.
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Da diese Steuererhebung an die Kunden weitergereicht wird, steigt der Preis voraussichtlich von derzeit gut acht Euro pro 20er-Zigarettenpackung auf knapp 12 Euro im Jahr 2030.

Auch Feinschnitt - also Zigaretten zum Selbstdrehen - wird deutlich teurer als derzeit. Der Bund hofft auf zusätzliche Steuereinnahmen von rund 12 Milliarden Euro binnen vier Jahren. Daran hat die Tabakbranche aber Zweifel - sie befürchtet, dass Raucher auf den Schwarzmarkt ausweichen und legale Händler Einbußen erleiden. In Deutschland greifen Millionen Menschen zur Zigarette. Der Mikrozensus 2025 kam auf einen Raucheranteil von 19 Prozent der Ab-15-Jährigen.

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Die deutsche Regierung hat die Gesetzesnovelle mit der notwendigen Budgetkonsolidierung und dem Gesundheitsschutz begründet. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum starben im Jahr 2023 rund 131.000 Menschen in Deutschland an den Folgen tabakbedingter Erkrankungen. Gesundheitsexperten halten höhere Preise für eine effektive Maßnahme, um Raucher zum Rauchstopp zu bewegen.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Tabaksteuer endete am Freitag im Bundesrat. Die Länderkammer hätte die Möglichkeit zum Einspruch gegen die Gesetzesnovelle gehabt, billigte aber am Freitag ebenfalls die Reform der Tabaksteuer.

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