Regierungsinserate: ORF kassiert über 10 Millionen Euro

Die Werbeausgaben der Bundesregierung befinden sich weiterhin auf niedrigem Niveau. In Summe flossen im 1. Halbjahr 2026 5,8 Mio. Euro an Medien, wie die am Donnerstag von der Medienbehörde KommAustria veröffentlichten Medientransparenzdaten zeigen.

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Nur im 1. Halbjahr 2025 (3,2 Mio. Euro) wurde im vergangenen Jahrzehnt weniger investiert. Insgesamt gingen die meldepflichtigen Werbeausgaben der öffentlichen Hand leicht von 176,8 Mio. Euro auf 173,9 Mio. Euro zurück.

Am meisten ließen sich ÖVP-geführte Ministerien (etwa 2,9 Mio. Euro) Werbung in Medien kosten - zuvorderst das Verteidigungsministerium (ca. 2,1 Mio. Euro). Von der SPÖ-geführte Ministerien brachten es auf rund 2 Mio. Euro, davon stammen rund 800.000 Euro aus dem Verkehrsministerium. Das Bildungsministerium unter den NEOS findet sich an dritter Stelle mit ca. 630.000 Euro.

Stadt Wien halbierte ihre Werbeausgaben

Die Ausgaben der für gewöhnlich höchst werbefreudigen Stadt Wien brachen um 50 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 auf ca. 5,6 Mio. Euro ein. Das Land Oberösterreich steigerte seine Werbeinvestitionen dagegen um 400.000 Euro auf ca. 3,5 Mio. Euro. Das Land Niederösterreich blieb mit ca. 1,3 Mio. Euro stabil. Sämtliche Ausgaben von Organisationen, an denen die Länder beteiligt sind, sind hier nicht berücksichtigt. Die Linz AG warb mit 6 Mio. Euro am meisten unter den Rechtsträgern. Der Wirtschaftskammer (inkl. Länderorganisationen) werden rund 5,6 Mio. Euro ausgewiesen, der Arbeiterkammer (inkl. Länderorganisationen) ca. 3,9 Mio. Euro.

Der ORF nahm ca. 3,8 Mio. Euro als Werber in die Hand und erhielt im gleichen Zeitraum rund 10,6 Mio. Euro durch Werbung öffentlicher Stellen. Damit liegt das öffentlich-rechtliche Medienhaus noch etwas vor Google, das entgegen dem Trend weiter bei den Einnahmen auf rund 8,2 Mio. Euro zulegte. Auch Meta (Facebook, Instagram) legte leicht auf ca. 6,8 Mio. Euro zu, TikTok (ca. 850.000 Euro) ebenso. Generell stiegen die Werbeeinnahmen der internationalen Giganten abermals an - um ca. 1 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro, die von Bund, Ländern, Kammern oder auch (teil-)staatlichen Betrieben an sie flossen.

Weniger Werbegelder für Boulevardmedien

An die drei großen Boulevardmedien ("Kronen Zeitung", "Oe24", "Heute") gingen im 1. Halbjahr in Summe 11,8 Mio. Euro - ein Rückgang von rund 1,5 Mio. Euro, der u.a. auf die geringere Werbefreude der Stadt Wien zurückzuführen ist. Bei der "Krone" (ca. 6,2 Mio. Euro) fiel der Rückgang mit rund 200.000 Euro noch am geringsten aus. "Heute" (ca. 3 Mio. Euro, minus 680.000 Euro) und "Oe24" (ca. 2,6 Mio. Euro, minus 740.000 Euro) traf es härter.

Einen starken Rückgang verzeichnete auch die Gewista Werbegesellschaft, die sich auf Außenwerbung spezialisiert. Sie nahm rund 7,2 Mio. Euro ein und damit ca. 1,6 Mio. Euro weniger als noch im 1. Halbjahr 2025. Auch "Die Presse" (ca. 1,8 Mio. Euro) verzeichnete ein deutliches Minus von fast 20 Prozent. Die Regionalmedien Austria (RMA) mit Titeln wie "Mein Bezirk" blieben dagegen mit ca. 4,4 Mio. Euro von einem gröberen Werbeeinnahmenrückgang verschont. Merklich zulegen konnte die "Kleine Zeitung" auf ca. 2,9 Mio. Euro (plus 350.000 Euro).