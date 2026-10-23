Schock-Moment
Riesenwelle reißt TV-Reporter zu Boden
: Während eines Live-Berichts über den heftigen Seegang in Ondarroa wurde ein TV-Reporter von einer gewaltigen Welle erfasst. Sergio Ovejero berichtete gerade über die zunehmende Sturmgefahr und warnte vor den gefährlichen Bedingungen am Meer, als plötzlich eine Gischtwand über die Promenadenmauer schlug.
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Die Wassermassen trafen den Journalisten und Kamerafrau Raquel mit voller Wucht. Die Kamera wurde herumgerissen, das Bild verwackelte und die Übertragung brach kurzzeitig ab. Im Studio in Bilbao sorgte der Vorfall für bange Momente.
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Doch wenig später gab es Entwarnung: Beide Medienmitarbeiter blieben unverletzt. Die spektakulären Aufnahmen verbreiteten sich anschließend im Internet.
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