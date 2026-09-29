3 neue Sorten
Ritter Sport gibt es jetzt in Würfelform
Die bekannten Schokotafeln bekommen Verstärkung. Seit kurzem sind in den Regalen die quadratischen Versionen zu haben, einzeln statt im Block und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Auch interessant
Drei neue Sorten im Regal
Die Traditionsfirma besteht schon seit 1932. Damals kamen die Tafeln als Neuigkeit in das Regal, der Sinn war es Schokoladetafeln in Sportjacken zu verstauen ohne dass diese zerbrechen. Die Form ist so markant, dass sie sogar rechtlich geschützt ist und nicht nachgemacht werden darf. Gegründet in Cannstatt bei Stuttgart wird auch seit 2018 im österreichischen Burgenland produziert.
Die Verpackungen der drei neuen Sorten lassen sich auch direkt als Servierschachteln benutzen. "Creamy", "Crunchy" und "Danke Special" Selection sind ab September 2026 mit jeweils 20 einzeln verpackten Stück pro Packung im österreichischen Handel erhältlich.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden