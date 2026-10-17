Salzburgs Play-off-Chance: Vor Weihnachten ist die Entscheidung nah!

Der FC Salzburg nimmt trotz der Pleite gegen Milan Kurs auf die K.-o.-Phase: Schon im Dezember könnte das Team von Danny Röhl den Einzug in die Europa-League-Play-offs vorzeitig fixieren.

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Mit neun Punkten lebt die Chance, die Ligaphase eines europäischen Bewerbs zu überstehen. Der LASK wird das in den ausstehenden sieben Partien bei Sporting Lissabon, gegen Slovan Pressburg, nördlich des Polarkreises bei Bodö Glimt, wo letzte Saison Manchester City und Inter Mailand, vergangenen Mittwoch Borussia Dortmund auf Kunstrasen scheiterten, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid und FC Porto nicht schaffen.

Bodö Glimt wuchs dank Mental-Coach aus der Luftwaffe

Bodö wuchs auch dank eines Kampfpiloten zum Favoritenschreck. Ein Luftwaffen-Veteran machte die Mannschaft fit im Kopf. Hinter vier Meistertiteln und sieben Europacup-Teilnahmen steckt auch der 58-jährige Mentaltrainer Björn Mannsverk mit seinem Wissen aus der norwegischen Luftwaffe. Seit neun Jahren überträgt er in Einzel- und Gruppengesprächen die Arbeitsweisen eines Job-Geschwaders auf das Team. Ob dem LASK ein pensionierter General der Bundesheer-Luftwaffe helfen könnte? Das wäre ein Wunder.

Salzburg peilt vorzeitig K.-o.-Phase der Europa League an

Durchaus realistisch scheint hingegen, dass sich der FC Salzburg trotz 0:4 gegen Milan noch vor Weihnachten nach sechs von acht Runden für die Play-offs der Europa League qualifiziert, bereits vor den letzten zwei Partien in Leverkusen und daheim gegen den letzten Conference League-Sieger Crystal Palace alles entschieden ist. Die Mannschaft von Danny Röhl hat bereits drei Punkte am Konto, in der nächsten Partie bei Sloweniens Meister Celje im 13.059 Zuschauer fassenden Stadion Z’dezele ist ihr ein Sieg durchaus zuzutrauen.

Gegner-Check: Pflichtaufgabe gegen Ararat Erewan und Sparta Prag

Auch wenn Celjes Trainer Zoran Zeljkovic insgesamt 13 Legionäre aus Kroatien, Polen, Senegal, Griechenland, Litauen, dem Kosovo, Nigeria, Bosnien und Australien zur Verfügung hat, der 66-fache slowenische Teamspieler Benjamin Verbic Torjägerqualitäten mitbringt. Am 26. November wäre daheim gegen Ararat Erewan aus Armenien ein Sieg geradezu Pflicht, es könnte der dritte Sieg in fünf Runden sein. Dann folgt am 10. Dezember ein Heimspiel gegen Sparta Prag.

Schweres Programm für Sturm Graz und Christian Ilzer

Sturm Graz hat heuer das schwierigere Programm. Nächste Woche wird Marseille für ein ausverkauftes Grazer Stadion sorgen, dann folgt das "Nachbarsduell" gegen Celje, geht es nach Hoffenheim zur derzeit schwächelnden Mannschaft ihres Ex-Trainers Christian Ilzer, dessen ehrgeizige Pläne in dieser Saison bisher nicht aufgingen und nach Holland zu AZ Alkmaar.