oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Stärke 7,0

Schweres Erdbeben in Tibet: Mindestens 16 Tote

O
von
© Getty Images
Bei dem schweren Erdbeben in der Autonomen Region Tibet in China sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mindestens 32 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf den Katastrophenschutz der Stadt Nagqu. Elf der Verletzten befanden sich demnach in kritischem Zustand. Durch die Erschütterungen seien mehr als 300 Häuser eingestürzt, berichtete Xinhua weiter.

Auch interessant

Zu viel Rote Bete: Pensionist isst sich fast ins Grab

Adam Wolkes Freundin: "Ich hielt seine Hand"

Ilzer-Elf zaubert: Hoffenheim watscht Lyon mit 3:0 ab!

Das Erdbeben der Stärke 7,0 ereignete sich nach Angaben des US-Geologischen Dienstes (USGS) und der chinesischen Erdbeben-Beobachtungsstelle (CENC) um 16.33 Uhr MESZ (22.33 Uhr Ortszeit) rund 180 Kilometer nordöstlich von Nagqu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Seitdem wurden in der Region mehrere Nachbeben registriert.

Das Beben war im Kreis Baqing aufgetreten, der zur Stadt Nagqu gehört. Tibets Hauptstadt Lhasa liegt etwa 400 Kilometer weiter südwestlich. Die Gegend um Nagqu gilt als dünn besiedelt. Das Gebiet im Bereich des Epizentrums liegt laut Xinhua durchschnittlich auf einer Höhe von 4.800 Metern. Mit einer Stärke von 7,0 war dieses Erdbeben das bisher stärkste in diesem Jahr in China.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zu viel Rote Bete: Pensionist isst sich fast ins Grab

Starlink in Ukraine wieder ohne Einchränkungen

Zeitumstellung: So steht's um die Abschaffung

Adam Wolkes Freundin: "Ich hielt seine Hand"

Macron greift durch: Protest-Verbote in Frankreich

Schweres Erdbeben in Tibet: Mindestens 16 Tote

Burger und Pommes: McDonald’s überrascht mit Gratis-Event

Nächster Präsident? Skandal erschüttert Trump-Erben JD Vance

Lastenrad mit Kind rast in die Blitzerfalle

Pornos am Handy: Frau rast in Stau und tötet Familienvater