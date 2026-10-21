Selenskyi bereit für den Front-Stopp

Außerdem soll es jetzt Gespräche mit Russland und den USA reden. Ist ein Waffenstillstand nach mehr als vier Jahren in Sicht?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das ist eine absolute Sensation: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht den Weg frei für einen möglichen Mega-Gipfel.

"Weg um den Krieg zu beenden"

"Ja, wir müssen jetzt die Frontlinien einfrieren", sagte er im Gespräch mit dem Sender "Fox News" und ergänzte: "Ich denke, das ist ein echter Weg, diesen Krieg zu beenden." Gleichzeitig betonte Selenskyi aber, dass das Einfrieren der Frontlinie und eine Waffenruhe das "absolute Minimum" seien, was man von Russland fordert.

Selenskyj zufolge gab es Gespräche mit US-Vertretern. Diese folgten auf ein Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg.

Selenskyi bereit für den Gipfel der Großmächte

Selenskyi erklärte sich bereit, einen US-Vorschlag für Verhandlungen mit Russland und den USA zu unterstützen.

Selenskyjs Position ist nicht neu. Die Ukraine hat mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Zuvor betonte Kiewaber stets, dass ein Einfrieren der Front ohne den vollständigen Abzug russischer Truppen nicht infrage kommt. Jetzt macht Selenskyj das Einfrieren der aktuellen Linien zur offiziellen ukrainischen Verhandlungsposition für einen schnellen Stopp des Tötens.