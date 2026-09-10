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Selenskyj in Kanada: Unterstützung für  Flugabwehr

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Ukraine - Selenskyj in Kanada - Treffen mit Carney geplant.
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag in Kanada eingetroffen.

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Bei seinem Besuch werde es vor allem um Unterstützung für die ukrainische Flugabwehr und die Vorbereitungen auf den Winter gehen, sagte er nach seiner Ankunft. Es seien wichtige Treffen und Vereinbarungen geplant. Unter anderem wird Selenskyj bei Premierminister Mark Carney erwartet.

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