Selenskyj in Kanada: Unterstützung für  Flugabwehr

Ukraine - Selenskyj in Kanada - Treffen mit Carney geplant.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag in Kanada eingetroffen.

Bei seinem Besuch werde es vor allem um Unterstützung für die ukrainische Flugabwehr und die Vorbereitungen auf den Winter gehen, sagte er nach seiner Ankunft. Es seien wichtige Treffen und Vereinbarungen geplant. Unter anderem wird Selenskyj bei Premierminister Mark Carney erwartet.