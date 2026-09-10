Ukraine
Selenskyj in Kanada: Unterstützung für Flugabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag in Kanada eingetroffen.
Auch interessant
Bei seinem Besuch werde es vor allem um Unterstützung für die ukrainische Flugabwehr und die Vorbereitungen auf den Winter gehen, sagte er nach seiner Ankunft. Es seien wichtige Treffen und Vereinbarungen geplant. Unter anderem wird Selenskyj bei Premierminister Mark Carney erwartet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden