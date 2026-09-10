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Kurioser Fund

Krokodil-Kopf im Koffer: Fluggast angezeigt

Taucher mit Unterwasserkamera fotografiert ein Krokodil im klaren, seichten Wasser.
© Getty Images/Publisher Mix RF
Italienische Behörden haben am Flughafen Turin einen getrockneten Krokodilskopf im Gepäck eines Passagiers entdeckt und beschlagnahmt.
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Der italienische Reisende war nach Angaben der Behörden aus Miami in den USA über Istanbul in die Türkei nach Italien gekommen. Der Kopf war getrocknet, in Papier eingewickelt und im Gepäck verstaut. Nach Angaben der italienischen Finanzpolizei und der Zollbehörde wurde das Fundstück beschlagnahmt.

Wie es hieß, sei die Beschlagnahmung erfolgt, weil der Kopf zu einer durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) geschützten Art gehört und die erforderlichen Einfuhrdokumente beziehungsweise Genehmigungen fehlten. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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Ihm droht nach Angaben der Behörden eine Geldstrafe von 20.000 bis 200.000 Euro oder eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr. Die Kontrolle war Teil verstärkter Maßnahmen gegen den illegalen Handel mit geschützten und vom Aussterben bedrohten Tierarten. Diese seien während der Sommermonate wegen des erhöhten Reiseaufkommens aus als risikoreich eingestuften Regionen intensiviert worden, hieß es.

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