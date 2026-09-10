Sturzflut auf Mallorca fordert Todesopfer

Ein heftiges Unwetter hat auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca zu einem tragischen Todesfall geführt. In der Stadt Felanitx kam eine Frau in den Fluten ums Leben.

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Auf der spanischen Insel Mallorca hat ein schweres Unwetter für Chaos gesorgt und ein Todesopfer gefordert. Mehr als 130 Einsätze wurden gemeldet, zudem mussten 44 Flüge gestrichen werden. Im ostmallorquinischen Felanitx kam es dabei zu einer Tragödie.

Tragischer Vorfall in überfluteter Straße

Eine 67-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag während des heftigen Regens auf der Straße gestürzt. Laut Informationen der Guardia Civil geriet sie dabei unter ein parkendes Auto. Die durch den starken Niederschlag erzeugte Strömung verhinderte, dass sich die Frau aus eigener Kraft befreien konnte.

Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen

Wie die Zeitung Ultima Hora unter Berufung auf die spanischen Polizeibehörden berichtet, ertrank die Frau unter dem Fahrzeug. Als Nachbarn die Verunglückte schließlich entdeckten, war sie bereits leblos. Auch die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.