oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Kaffee verdrängt

Das sind die Schattenseiten am Matcha-Hype

Zwei Hände stoßen mit Gläsern voller Matcha-Latte mit Eis und Beeren-Sirup an.
© Getty Images
Immer mehr Menschen tauschen ihren Kaffee gegen grünen Matcha ein. Eine aktuelle ZDF-Dokumentation zeigt nun jedoch, welche Schattenseiten hinter dem weltweiten Hype um das Trendgetränk stecken.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Trend zum grünen Pulver bricht derzeit alle Rekorde. Laut Branchenkenner Thomas Groemer importierte Deutschland im Jahr 2025 mit 618 Tonnen so viel japanischen Matcha wie nie zuvor. Doch das Getränk bringt gravierende Probleme mit sich, wie die Sendung "planet e. – Genuss mit Beigeschmack" offenlegt.

Reise zu den Wurzeln des Tees

Für die Reportage reiste Victoria Reichelt nach Japan und begleitete den Landwirt Jintaro Yamamoto bei der Ernte in der bekannten Region Uji. Yamamoto stellt Matcha bereits in der sechsten Generation her. Er setzt auf Handarbeit und benötigt rund zwei Wochen für die Ernte – eine Maschine schaffe dieselbe Menge hingegen an nur einem Tag.

Auch interessant

Uni, Schule und Office: Dieses E-Bike kostet bei Amazon nur 557 Euro

Poysdorf: 67 Jahre Winzerfest-Genuss

Hollywood-Star Sandra Bullock versteckte Baby in Eishockeytasche

Markt wird mit Fälschungen geflutet

Durch dieses Missverhältnis entsteht ein enges Nadelöhr: Traditionelle Erzeuger können die globale Nachfrage nicht annähernd bedienen. In der Folge gelangen vermehrt minderwertige Produkte in den Verkauf. Da der Begriff rechtlich nicht geschützt ist, strecken viele Unternehmen sowie Kaffeehausketten das Pulver mit billigem Grüntee. Experte Marcel Karcher betont im Beitrag, dass verlässliche Siegel fehlen und Anbieter diese Lücke gezielt ausnutzen.

Gefahren für Umwelt und Gesundheit

Neben Qualitätsfragen beleuchtet die Dokumentation mit Fachleuten aus Medizin, Chemie und Verbraucherschutz die gesundheitlichen Versprechen des Tees. Ein weiterer Fokus liegt auf ökologischen Folgen sowie möglichen Pestiziden und Schadstoffen, die im Endprodukt landen können.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Migrant stirbt versteckt in Auto auf Fähre

Notarzt-Hubschrauber abgestürzt – fünf Tote

Neun Millionen Schaden: Gemälde aus Renoir-Museum gestohlen

Iran-Krieg: USA zerstört weitere Tanker

Neue Tablette: Forscher knacken Krebs-Code

Das sind die Schattenseiten am Matcha-Hype

Katastrophen-Alarm in den Dolomiten: Tödlicher Eisabbruch droht

Wofür die blaue Seite des Radierers wirklich gedacht ist

Attacke? Mini-Esel in Streichelzoo erschossen

650 Euro! Luxusrestaurant führt Handy-Verbot ein