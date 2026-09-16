Seltenheim: "Umfragen erfreuen mich nicht"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim im oe24.TV-Interview.

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Wien. Ein kurzfristig anberaumtes Minister-Treffen der SPÖ sorgte am Mittwoch für Aufregung. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim stellte im oe24.TV-Interview allfällige Ablöse-Gerüchte rund um Parteichef Andreas Babler allerdings in Abrede.

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oe24.TV: Herr Seltenheim, werden Sie jetzt sagen, dass in der SPÖ alles bestens ist und die Medien böse? Klaus Seltenheim: Nein, den zweiten Teil auf keinen Fall. Ich bin ein wenig verwundert, wie sehr unser Terminkalender jetzt auch schon mediales Interesse weckt. Es ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Der Vizekanzler Andi Babler hat sein Regierungsteam zusammengeholt, deshalb weil am Vormittag an der Routine-Sitzung nicht alle teilnehmen konnten.

oe24.TV: Aber Sie wissen schon, dass das aus einem Kreis rausgedrungen ist, der sehr beschränkt war. Das war eine Einladung an das Regierungsteam. Seltenheim: Es ist immer die gleiche Geschichte. Es wird kolportiert, es gibt irgendwelche Krisen-, Entscheidungssitzungen. Das Gesetz der Serie zeigt: Das ist nicht der Fall. Wir treffen uns, um uns abzustimmen.

oe24.TV: Aber der Unmut in der Partei ist angesichts der schwachen Umfragewerte schon groß. Seltenheim: Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich die Umfragewerte nicht erfreuen. Die ÖVP hat teilweise noch mehr verloren seit dem letzten Wahlergebnis in den Umfragen. Bei uns ist das scheinbar ein größeres Thema. Uns war auch klar, dass wir keinen Schönheitspreis gewinnen, wenn wir das größte Budgetdefizit der Zweiten Republik übernehmen. Abgerechnet wird am Schluss.