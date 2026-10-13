So bewertet Italiens Presse das Alaba-Debüt

ÖFB-Kapitän David Alaba stand erstmals seit der WM wieder auf dem Platz.

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ÖFB-Kapitän David Alaba hat sein Debüt für Udinese Calcio gegeben: Der 34-Jährige wurde bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Turin in der 72. Minute für Mërgim Vojvoda eingewechselt. Bragança brachte Turin in der 36. Minute in Führung, ehe Ekkelenkamp kurz vor der Pause für Udinese ausglich. Den Siegtreffer der Hausherren erzielte Kulenović in Minute 67. Trotz engagierter Schlussphase blieb der Ausgleich für Alabas neues Team aus.

"Alaba wird helfen"

Italiens Medien sprachen nach dem Spiel von einem "soliden Kurzeinsatz" des ÖFB-Kapitäns. Alaba habe zwar bereits bei seiner ersten Aktion Schwierigkeiten gehabt, fand dann aber besser in seine Rolle als Innenverteidiger. Insgesamt kamen 20 von seinen 21 Pässen an, einen Ball hat Alaba zurückerobert und einmal geklärt. Zweikampf wurde keiner statistisch erhoben. Insgesamt bekam der Österreicher die Note 6 von 10.

Udinese-Trainer Kosta Runjaic betonte nach der Pleite, dass Alaba dem Team mit seiner Erfahrung, seiner Kommunikation und seiner Energie weiterhelfen werde. Gleichzeitig warnte der Coach davor, die Verantwortung allein auf den Neuzugang abzuwälzen. "Er ist Teil der Mannschaft, und alle Spieler müssen ein Höchstmaß an Konzentration aufrechterhalten."