Baukasten-Prinzip
So will Mercedes wieder wettbewerbsfähiger werden
Revolution beim Traditionskonzern: Mercedes will in Zukunft alle Modelle nach dem Baukasten-Prinzip fertigen.
Vorbild Tesla und chinesische Autoriesen
Ab den 2030er-Jahren wird bei den Stuttgartern radikal umgedacht, wie das "Handelsblatt" berichtet. Schluss mit kompliziert, Mercedes will künftig fast all seine Autos aus den gleichen Grundbausteinen zusammensetzen. Aktuelle baut Mercedes noch auf mehreren Plattformen.
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Ob Limousine oder schneller Flitzer – Front, Heck, Seiten und Boden werden zu flexiblen Modulen. Die Fabriken ziehen die Teile künftig einfach je nach Wunschgröße wie Lego-Steine zusammen.
Das soll Kosten sparen, und geschieht nach vorhandenen Vorbildern: Denn chinesische Autofirmen, der US-Riese Tesla und auch in Europa der Riesenkonzern Stellantis gehen diese Wege bereits.
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