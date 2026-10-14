Stadt Steyr ruft auf, Trinkwasser vorläufig nur abgekocht zu verwenden

Es ist nur die Waldrandsiedlung betroffen.

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Bei einer Routineüberprüfung haben die Stadtbetriebe Steyr (SBS) festgestellt, dass das Trinkwasser im Hochbehälter in der Waldrandsiedlung geringfügig mit Enterokokken verunreinigt ist. Betroffen ist das Gebiet der Waldrandsiedlung. Die Stadt Steyr ruft die betroffenen BewohnerInnen auf, das Trinkwasser bis voraussichtlich 16. Oktober 2026, 12 Uhr, nur zu trinken, wenn es mindestens drei Minuten abgekocht wurde.

Bei allen anderen Hochbehältern wurde keine Verunreinigung festgestellt. Das Wasser kann daher in allen anderen Stadtgebieten bedenkenlos getrunken werden.