oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Pro Jahr

Studie: Klimawandel kostet Österreich Milliarden

O
von
Überflutetes landwirtschaftliches Gebäude und umliegende Felder nach starkem Regen.
© BUNDESHEER/BMLV/DANIEL TRIPPOLT
Der Klimawandel kommt Österreich teuer zu stehen. Hochwasser, Hagel, Hitze und andere Extremwetterereignisse verursachen Schäden in Milliardenhöhe.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie teuer die Folgen tatsächlich sind, zeigen erste Zwischenergebnisse der aktuellen COIN-2.0-Studie unter Leitung der Universität Graz, über die der ORF berichtet.

Auch interessant

Kardashian-Tochter North (13): Schock um Halspiercing

Traditionelle Gleichenfeier in der Salvatorsiedlung

Erst Schonfrist, dann Schlusstrich: Die kuriose WAC-Wende

Demnach verursachten klima- und wetterbedingte Ereignisse zwischen 2017 und 2024 Schäden und Folgekosten von jährlich 1,9 bis 6,1 Milliarden Euro. Im Durchschnitt beliefen sich die direkten Schäden an Gebäuden, Infrastruktur sowie in der Land- und Forstwirtschaft auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr. Werden auch die statistisch bewerteten Verluste durch Todesfälle infolge von Hitze und Naturgefahren berücksichtigt, ergeben sich durchschnittliche Gesamtkosten von 3,7 Milliarden Euro jährlich.

Überflutete Landschaft in Lengau mit teilweise unter Wasser stehenden Bäumen und Häusern im Hintergrund.
© APA/MANFRED FESL

Besonders schwere Unwetterjahre schlagen sich deutlich in der Bilanz nieder. 2021 verursachten heftige Hagelereignisse große Schäden in Ober- und Niederösterreich. 2024 richtete das verheerende September-Hochwasser vor allem in Niederösterreich massive Verwüstungen an. Auch die Landwirtschaft wurde zuletzt schwer getroffen: Die Hagelversicherung bezifferte die Schäden des laufenden Jahres bereits im Sommer mit rund einer Milliarde Euro.

Tatsächliche Kosten dürften noch höher liegen

Die Studienautoren warnen, dass die bisher ermittelten Summen die tatsächlichen Belastungen unterschätzen. So werden bei Versicherungen und beim Katastrophenfonds teilweise Auszahlungen statt der gesamten Schadenshöhe erfasst. Auch zusätzliche Kosten für die Instandhaltung von Straßen und Bahnstrecken sowie der Personalaufwand freiwilliger Feuerwehren sind noch nicht vollständig berücksichtigt.

Überflutete Straßen und Häuser in Uttendorf, Autos fahren durch das Hochwasser, September 2024.
© APA/MANFRED FESL

Ebenso fehlen indirekte wirtschaftliche Folgen, etwa Verluste im Wintertourismus durch Schneemangel oder Produktivitätseinbußen bei extremer Hitze.

Extremwetter wird zur wachsenden Belastung

Trotz jährlicher Schwankungen zeichnet sich laut Studie ein klarer Trend ab: Die Schäden nehmen zu. Studienleiterin Birgit Bednar-Friedl von der Universität Graz verweist laut ORF darauf, dass auch europaweit besonders schadensreiche Jahre zuletzt häufiger geworden sind. Es scheine zunehmend zum "neuen Normal" zu gehören, dass Extremwetterereignisse gehäuft auftreten.

Zwar wurden in Österreich Maßnahmen wie der Hochwasserschutz und die Wildbach- und Lawinenverbauung ausgebaut. Gleichzeitig steigen die klimabedingten Risiken durch Hitze, Trockenheit und Starkregen schneller als früher erwartet. Umso wichtiger sei es, bestehende Anpassungsmaßnahmen weiter auszubauen und flächendeckend umzusetzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Spur zur Parbasdorfer Mülldeponie

Anhänger mit rund 700 Hühnern kippte um

Herbstferien: Kultur-Spaß für die ganze Familie

"Kompensations-Gedanken" bei Opel

Bim-Unfall mit fünf Verletzten in Linz

73.000 Menschen flohen aus Darfur

Albaniens letzter Restaurantbär im neuem Zuhause

Med-Uni Graz erweitert PhD-Angebot

VSV vergab neuerlich Führungs-Chance

KI-Turbo für NÖ-Hotels